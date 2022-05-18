Аллею в честь героев Советского Союза и России высадили во Владимире   

Во Владимире в Патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта появилась березовая аллея. Ее заложили в честь 26 владимирцев — Героев Советского Союза и Героев России. Деревья посадили в рамках Всероссийской акции «Сад памяти».

В честь каждого погибшего

«Сад памяти» — акция международная, проводится уже несколько лет. В этом году во Владимирской области она стартовала в начале мая, когда в Судогодском районе высадили 15 тысяч саженцев сосны и ели. Всего в регионе в нынешнем году появятся более 180 тысяч новых деревьев.

Всего в мире высадят 27 млн деревьев в память о 27 млн советских гражданах, погибших в годы войны.

В акции принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, представители ветеранских организаций, родственники героев Советского Союза и героев России, юнармейцы, кадеты.

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:

Сад памяти — это символ мира, символ победы над нацизмом.

Акция идет из города в город, из поселения в поселение. Это дань уважения к победе советского народа над нацизмом и фашизмом.

Это дань уважения к нашим землякам, которые сражались на фронтах войны и в тылу ковали Победу.

Это память, которую мы передаем подрастающему поколению.

Сегодня много молодых ребят, кадетов, школьников, юнармейцев. Они узнают о своих земляках, героях, общаются с ветеранами.

Березки с QR-кодом

В Патриотическом сквере высадили березки. Саженцы привезли из судогодского питомника. Возраст деревьев — восемь лет. У каждого деревца поставили информационную табличку с именем героя и разместили QR-код. Переходя по ссылке, можно узнать биографию героя и посмотреть его фотографию.

Александр Малышенко, руководитель дендрологической станции «Полесье»:

Дождливая погода является предвестником того, что все саженцы приживутся.

В момент посадки главное не загубить корневую шейку и плотно утрамбовать землю по бокам. И все саженцы сохранятся и приживутся.

Саженцам восемь лет. Они полностью сформированы и скронированы.

Ранее в Патриотическом сквере высадили кедры. Все они прижились. В этом году начался новый этап благоустройства этого общественного пространства. Там поставили лавочки и открыли стационарный туалет. Ранее в сквере установили систему видеонаблюдения, наружное освещение, замостили тротуары и заасфальтировали велодорожки. А еще скоро здесь поставят детскую площадку.