Александр Авдеев сообщил о запуске второго пакета мер поддержки бизнеса

Владимирская область запустила второй региональный пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций. Он дополнит первый антикризисный набор, способствующий сохранению рабочих мест и первоочередную поддержку четырёх секторов: строительства, сельского хозяйства, производства и ИТ-сферы. Новые меры — более адресные и тесно связаны с актуальными направлениями экономики именно нашего региона.

Майские меры

— Ситуация по-прежнему непростая. Второй — майский — пакет мер поддержки направим на привлечение в регион инвестиций, укрепление промышленности и туристической отрасли, усиление агрокомплекса и на помощь малому и среднему бизнесу. Это поможет сохранить существующие и создать новые производства и рабочие места, — сообщил глава региона Александр Авдеев в своих аккаунтах в соцсетях.

Что сделают в рамках майских мер поддержки:

Компенсируют предприятиям обрабатывающей промышленности часть затрат на погашение кредитов

Продлят на год предоставляемую инвесторам сейчас господдержку

Увеличат для инвесторов размер льготы по налогу на имущество, а тех из них, кто реализует инвестпроекты в сфере обращения с ТКО, вообще от него освободим (так же, как и организации, которые проводят догазификацию)

Возместят часть прямых понесённых затрат (без учёта НДС) на модернизацию молокоперерабатывающих предприятий

Снизят ставку имущественного налога для хлебопекарных предприятий

Увеличат объём господдержки фермерам на 100 млн рублей

Введут новые субсидии в туристской отрасли: на создание музеев и кемпингов, обустройство пляжей и турмаршрутов, проведение событийных мероприятий в низкий сезон

Музеи освободят от налога на имущество

Промышленность, инвестиции, малый бизнес

Что касается дополнительных мер поддержки промышленности, во втором пакете предусмотрены гранты Фонда развития промышленности на компенсацию процентной ставки по выданным кредитам для предприятий.

— Общая сумма субсидируемого кредита составит до 165 млн рублей, что позволит привлечь дополнительно минимум 1,7 млрд рублей в развитие компаний региона, — сообщила пресс-служба администрации области.

Дополнительные меры поддержки предусмотрены для привлечения инвестиций в нашу область. С 1 января 2023 года снизят ставки для новых инвесторов по налогу на имущество. Кроме того, продлят на один год срок предоставления господдержки инвестиционной деятельности для всех категорий получателей в соответствии с Законом области от 02.09.2002 № 90-ОЗ.

Срок предоставления господдержки составит от 3 до 8 лет в зависимости от объёма инвестиций.

Также в новом пакете мер господдержки предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество инвесторов, реализующих инвестпроекты в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В жилищно-коммунальной отрасли от уплаты налога на имущество освободят организации, осуществляющие мероприятия по газификации (догазификации) населённых пунктов. Расширят меры поддержки, предусмотренные для МСП. Сейчас разработали продукты для микрозаймов «Экспортёр Неотложный» и «Антикризисный», льготные лизинговые продукты «Сделано в России», «Вторичный-Оборудование» и «Вторичный-Транспорт».

— Будем следить за реализацией всех мер поддержки и в случае необходимости дополнять или корректировать, — заверил Александр Авдеев.