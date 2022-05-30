Александр Авдеев: «Рпенский проезд строится хорошими темпами»

Сегодня на пресс-конференции глава региона Александр Авдеев заявил, что все трудности организации строительства Рпенского проезда решили. Ведутся активные работы. Стройка главного дорожного объекта вернется в график к осени.

Сроки не меняли

У Рпенского проезда есть все шансы быть построенным в срок, изначально указанный контрактом — апрель 2023 года. Работы идут, финансирование есть.

Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:

Отстаем мы по финансированию. Это наши внутренние проблемы с авансированием работ. В целом объект подорожал, как и все.

Но Рпенский проезд находится в хорошем темпе.

Основные проблемы по изменению конструкций моста и заказ металла решены. Эти работы ведутся.

Главный подрядчик стройки «ДСУ-3» в мае расторговал контракт на выполнение работ по устройству пролетных строений моста через реку Рпень на сумму 223,6 миллиона рублей. В этом документе и прописаны все изменения, о которых говорит глава региона.

Мост — самый трудоемкий и затратный объект Рпенского проезда. Его длина — 185 метров. Стоимость строительства уже около 800 миллионов рублей. Подрядчик уверяет, что его возведут уже в нынешнем году.

Также параллельно начнется асфальтирование отдельных участков дороги. Перенос коммуникаций уже находится в завершающей стадии.

Деньги есть

В этом году на строительство дороги выделили 610,3 миллиона рублей. В 2023-м в местном бюджете учтут еще 847,5 миллиона рублей. И это радует. Городу нужны современные дороги, а вопрос с дублером Большой Нижегородской и Добросельской давно назрел.

Общая длина проезда — 2,1 км, стоимость — 2,4 млрд рублей.

Сметы на работы пересчитали зимой, госэкспертиза дала «добро» на повышение стоимости почти на 300 миллионов рублей.

Напомним, что по проекту движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.