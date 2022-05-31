Александр Авдеев рассказал о подготовке к 1000-летию Суздаля

Возможно, поток иностранных туристов во Владимирскую область снизится, но можно рассчитывать на развитие внутреннего туризма. Тем более что внимание к одному из самых древних городов нашей земли — Суздалю подогревает грядущий юбилей. Тему подготовки к 1000-летию Суздаля затронул в своей вчерашней пресс-конференции глава региона Александр Авдеев.

Большие задачи

Юбилей будет в 2024 году. Работы по его подготовке, старт которым дал указ президента, вышедший семь лет назад, идут полным ходом. Ближайшие крупные задачи — ремонтно-реставрационные работы ансамбля Ризоположенского монастыря и Торговых рядов.

В этом году на мероприятия к юбилею могут выделить 800 млн рублей.

— До этого года средства не были заложены, сейчас речь идет о том, что музею могут выделить около 800 миллионов рублей и это позволит в 2022, 2023 году какую-то часть объектов подремонтировать, — пояснил врио губернатора.

В городе одновременно ремонтируются и реставрируются как исторические объекты, так и современные здания, дороги, тротуары. Но всё это представляет один городской комплекс и позволяет решать вопросы, в том числе, сохранения древнего ядра.

Например, важнейшая задача областной власти — построить в Суздале новую школу. Когда она будет готова, можно будет освободить образовательное учреждение в центре города и передать его под музейные нужды. Тем самым продолжить объединение комплекса Ризоположенского монастыря.

Что касается ремонта торговых рядов — после его завершения на их базе можно открыть Всероссийский центр народных промыслов, сказал Александр Авдеев. Кстати, аналогичный центр планировалось сделать ещё по перспективному плану создания туристического центра, утвержденному правительством РСФСР в 1967 году!

В советское время даже начались работы — на территории ансамбля того же Ризоположенского монастыря. Но в перестройку дело заглохло. Суздаль не получил очередную «изюминку», а за монастырскими стенами четверть века туристы могли наблюдать непонятные руины, заросшие деревьями, кустарником и бурьяном.

В рамках подготовки к юбилею в Суздале откроют также новую больницу.

Александр Авдеев сообщил также, что в преддверии юбилея разработали городской событийный календарь. В этом году, например, там запланировали 56 событий — в среднем по одному на каждую неделю. И уже сейчас начали формировать гала-концерт к 1000-летию Суздаля в 2024 году.

Новые маршруты

Суздаль, безусловно, важнейший туристической центр Владимирской земли, но и в целом наша область притягательна для туристов, а стало быть, здесь нужно создавать новые маршруты, развивать инфраструктуру для привлечения гостей. Этому поможет победа в конкурсе, которую регион-33 одержал на днях.

— Владимирская область стала одним из победителей конкурсного отбора Ростуризма и получила сразу две субсидии на сумму более 105,5 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры, — сообщил Александр Авдеев.

Борьба была напряжённой: на конкурс поступили более двухсот заявок из 77 регионов страны.

Из полученных средств 37 690 тысяч рублей направят на реализацию проектов по созданию национальных туристских маршрутов, организации пляжей на берегах рек, озёр, водохранилищ и других водных объектов.

Еще 67 миллионов 816 тысяч рублей пойдёт на приобретение туристского оборудования, организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов, разработку новых туристских маршрутов, создание электронных путеводителей и т.д.

— В скором времени утвердят правила проведения конкурсных процедур, после чего в регионе будет объявлен конкурс проектов на получение грантовой поддержки, — пояснила пресс-служба областной администрации.