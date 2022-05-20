Александр Авдеев проверил устранение недоделок в кольчугинском ДК

На сайте кольчугинского Дворца культуры — надпись: «Дарим людям радость с 1902 года». Уникально, согласитесь. Обычно временные отрезки дарения радости в наших учреждениях короче, а здесь — целых 120 лет! Вчера этот объект посетил глава региона Александр Авдеев. Правда, исторический интерес был на втором плане. А на первом — сугубо практический: в здании идёт ремонт, и строители чего-то напортачили.

Памятник пролили

Официально ДК называется так: Центр культуры, молодёжной политики и туризма города Кольчугино. Это объект культурного наследия регионального значения.

— Построили его в 1902 году по инициативе управляющего Кольчугинскими заводами Владимира Штуцера по проекту венского архитектора Бауэра. В народе его называли Театр-чайная, там располагался сначала зал на 500 мест, а в годы Великой Отечественной войны — военный госпиталь, — дала справку пресс-служба областной администрации.

Сюда Александр Авдеев приехал повторно. Первый раз был три месяца назад. Тогда с места поступил тревожный сигнал: историческое здание может пострадать, поскольку там сделали некачественный ремонт.

За счёт внебюджетных источников в ДК ремонтировали фасад и часть кровли.

Подрядчик и впрямь подвёл. К работе отнёсся халатно, а должного строительного контроля не было. В итоге крыша протекла. А что такое текущая крыша? Это сырые стены, сырые полы, потом грибок, а в целом — разрушение. 120 лет дарили людям радость, несли праздник, поднимали культуру, и вот — из-за капели с потолка ни радости, ни сохранности ценного объекта!

Лето — контрольный срок

Три месяца назад глава региона поручил найти причину случившегося. Не в плане — наказать виновных, а в плане — точно определить, почему образуется конденсат и почему стены мокнут.

— Сейчас с помощью проектировщиков и подрядчиков причина определена. Надеюсь, за лето всё замечания будут устранены. Поставят дополнительные вытяжки на кровле для удаления тёплого воздуха и уберут образовавшиеся этой зимой подтёки на стенах и на потолке. Подключились профессионалы, имеющие успешный опыт работы на таких объектах, — отметил Александр Авдеев.

В течение года в ДК проходит более 700 мероприятий.

Значит, в Кольчугино стоит ждать третий приезд врио губернатора. На этот раз — летом. Значение Центра для города и района трудно переоценить — здесь культурная жизнь кипит постоянно. Достаточно сказать, что целых 11 коллективов — детских и взрослых, имеют звания «народный» и «образцовый». Возраст самого старшего — больше ста лет! По области таких, пожалуй, и не найдёшь больше.

Центру бы ещё над сайтом своим поработать. А то там последние новости месячной давности, за апрель ещё, афиша — пустая, а сведения о самом учреждении не обновлялись с 2017 года, когда отмечали предыдущий юбилей — 115 летие.