Александр Авдеев проверил исполнение своих поручений в Ковровском районе

«В городе население, а в деревне народ» — шутят селяне. Не будем делить жителей Владимирской области по географическому признаку — главное, чтобы и в городах, и в глубинке качество жизни было высокое. Именно на это была нацелена рабочая поездка главы региона Александра Авдеева в Ковровский район. Он проверил, как выполняются его поручения, данные по итогам встречи с местными жителями в феврале.

Дорога со смыслом

Посёлок Новый — центр Новосельского поселения. Девять километров южнее города оружейников. Около восьмисот постоянных жителей. Именно они просили зимой привести в порядок участок дороги на въезде в населённый пункт и провести ремонт в школе. Александр Авдеев дал соответствующие поручения.

Спустя 2,5 месяца пришло время оценить результаты.

Поселковые активисты поблагодарили главу региона. Дорогу отремонтировали оперативно и на совесть. Это сделали ещё в апреле.

— Мы получили не «заплатку», а на самом деле качественную дорогу, — говорит местный житель Дмитрий.

Дорога кроме сугубо практического значения имеет ещё и смысловой. Она ведёт к социальным объектам, которые на селе, можно сказать, системообразующие — к школе и к будущему Дому культуры. Будущему, потому что его ещё возводят. А достроить должны к концу года. Когда он откроет двери, то будет обслуживать 1200 человек из Нового и ещё четырёх близлежащих деревень.

Строится ДК в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Деньги на него, а это почти 44 миллиона рублей, выделила преимущественно федеральная казна, примерно десятую часть дал областной бюджет и чуть меньше — местный.

— Работы идут по графику, а где-то и с опережением, — отметил Александр Авдеев — Темпы хорошие, подрядчик справляется. Будем стремиться к тому, чтобы основные работы, связанные с закрытием контура и благоустройством, удалось завершить в течение тёплого сезона, чтобы осенью приступить к внутренней отделке.

Технологии в школе

Разумеется, Александр Авдеев побывал и в местной школе — Новопоселковской, имени Героя Советского Союза Ивана Першутова. Школа средняя, там учатся 118 ребят из посёлка и окрестных деревень, и в этом учебном году для их подвоза купили новый автобус.

Если с транспортом вопрос решили, то с состоянием самой школы — будут решать. Ей больше полувека. И целый ряд внутренних помещений требует ремонта.

— Подготовительную работу провели, верстается смета. Летом в здании начнётся ремонт, работы завершат к началу учебного года, — сообщил Александр Авдеев. — Будут приведены в порядок крыша, туалеты, спортивный зал и учебные кабинеты.

Стены старые, а начинка — новая. Школу в последние годы хорошо оснастили. В 2020-м в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в школу закупили комплект оборудования, что позволило использовать в образовательном процессе современные цифровые ресурсы.

В прошлом году в школе создали «Точку роста».

Для инновационной площадки приобрели расширенный набор оборудования, в том числе цифровые лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии. В дополнение ко всему этому глава региона поставил задачу наполнить современным оборудованием мастерские для мальчиков.

Александр Авдеев также высоко оценил школьный проект «Парта героя». Ученическая «парта памяти» о Герое Советского Союза Иване Васильевиче Першутове, уроженце Ковровского района, «путешествует» из класса в класс. Право сидеть за ней предоставляется лучшим ученикам и активистам. Пример земляков-героев — всегда самая наглядная форма патриотического воспитания.

Подводя итоги рабочей поездки, глава региона подчеркнул, что произведённые и ведущиеся в посёлке работы находятся под его личным контролем, они нацелены на формирование нового качества жизни в сельской местности. Хорошие дороги, качественное образование и возможности для интересного разнопланового досуга населения – важные составляющие комфортной среды на селе.