Александр Авдеев принял участие в высадке 2200 сосен

«Городские леса областного центра» — бывает же! Впрочем, как-то раз местный краевед, в солидной книжке перечисляя животных, которые водятся во Владимире (не в области, а именно в городе), включил туда и медведей. Ничего, пропустили. А тут — вполне нормальное сочетание: «Александр Авдеев принял участие в посадке более 2000 сосен в городских лесах областного центра». Это название пресс-релиза. Ну да: сажал ведь он их в Лунёво, а Лунёво — областной центр. Город. Хоть и в лесу.

Компенсация природе

Экологическая акция прошла под занавес недели, в череде многих, состоявшихся во Владимире. В Лунёво была вип-высадка: кроме врио губернатора с лопатами на лоно природы вышли и другие руководители регионального и городского уровня. Всего посадили 2200 сеянцев сосны, уточнила мэрия.

Посадка компенсировала вырубку деревьев при строительстве инфекционного госпиталя в ОКБ

Когда начинали строить новый медицинский комплекс в Областной клинической больнице, вырубили 916 самосевных деревьев — сосняк позади туберкулёзного диспансера. В этом случае проводить лесовосстановительные мероприятия, вроде бы, не нужно. Законодательство позволяет. Но руководители области и города всё же решили — взятое у природы следует вернуть!

— Осенью, когда расчищали площадку под строительство инфекционного госпиталя, я дал слово, что взамен срубленных деревьев посадим новые в микрорайонах Владимира за Клязьмой. Сегодня в лесопарке в микрорайоне Лунёво мы высадили более двух тысяч саженцев сосны, — отметил Александр Авдеев. — Вместе с общественниками и волонтёрами воплощаем наше общее желание — областной центр при его активной застройке должен оставаться зелёным и красивым.

Каждый в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево, чтобы внести свою лепту в сохранение лесов, добавил глава региона. Бесспорно. Кстати, уважаемые читатели, если у вас есть желание сделать это, можно присоединиться к акции «Сад памяти» — она проходит по всей стране, в том числе и во Владимирской области. А ещё на этой неделе начнётся масштабное озеленение Патриотического сквера в областном центре – тоже вариант.

Деревья приживутся

В Лунёво под высадку деревьев отвели почти 0,4 га. Саженцы — местные, выращенные в питомниках Владимирской области. Проведённый химический анализ почвы показал, что деревья приживутся и будут чувствовать себя комфортно.

— Через две недели будет произведена техническая приёмка высаженных деревьев. При необходимости проведём мероприятия по их дополнению. Кроме того, совместно с волонтёрами и общественниками в течение нескольких лет будем осуществлять агротехнический уход за участком и освобождать от нежелательной растительности эту зону рекреации, — сообщил директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.

Пресс-служба администрации области дала справку и о том, как идёт строительство регионального инфекционного госпиталя, которое стало предтечей посадок в Лунёво. Оно в активной фазе, соответствует графику. Сейчас возводят третий этаж здания, а летом планируют начать его отделку.

Строительство должно завершиться не позднее декабря 2022 года.

Такое специализированное учреждение — первое в области. Благодаря соответствию здания всем стандартам безопасности, новейшему оборудованию, опытным кадрам регион сможет поднять планку оказания помощи по этому профилю на качественно новый уровень.