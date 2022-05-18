Александр Авдеев обсудил привлечение инвестиций в область   

Падение экономики, рост инфляции — это данность сегодняшнего дня. Выход — привлекать инвестиции. Для открытия новых предприятий, технического перевооружения действующих, для создания новых технологий. Глава региона Александр Авдеев провёл заседание Совета по улучшению инвестиционного климата Владимирской области.

Сохранить динамику

Владимирская область довольно долго считалась одним из лидеров в ЦФО по привлечению иностранных инвестиций. Потом и российский бизнес начал вкладываться в отечественную экономику, размещая производства в регионе-33. В прошлом году была хорошая динамика: объём инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос на 15,8%, сообщал Владимирстат. В рублях это более 78 миллиардов.

Причём самые хорошие показатели демонстрировали районы, которые никогда не считались мощными промышленными центрами: Селивановский, Собинский, Судогодский, Вязниковский, Гороховецкий… И город Ковров, который, наоборот, традиционно на позициях лидера. Но это — прошлый год. Статистика по нынешнему пока не опубликована, и сюрпризов может быть много.

Более того, инвестиции — отнюдь не одномоментная вещь, чтобы какие-то цифры появились, проходит многолетняя работа «до того», и эффекты также проявляются в течение длительного времени. Совет под председательством Александра Авдеева как раз и решал — какие условия нужно создать бизнесу, чтобы он пришёл именно во Владимирскую область: чем потрафить потенциальному инвестору.

Региональный стандарт

В плане обязательного набора для предложения инвестору велосипед изобретать не надо. Минэкономразвития разработало региональный инвестиционный стандарт — систему поддержки новых инвестпроектов. Владимирская область вошла в число пилотных регионов, приступивших к его внедрению.

В основе инвестстандарта — лучшие практики российских регионов.

В рамках стандарта область возьмёт на себя обязательства, как минимум, не ухудшать условия работы бизнеса. Она должна создать агентства развития и комитеты для сопровождения проектов и разрешения спорных вопросов. Разработать инвестиционные карты и свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к инфраструктуре.

— Нужен чёткий и понятный всем игрокам алгоритм, — отметил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига.

Между тем, стандарт будет накладываться на местные условия, а они в каждом регионе свои. Где-то свои сильные и слабые стороны, где-то другие. Весомые преимущества Владимирской области — логистическая и транспортная доступность, а также квалифицированные кадры.

Но этого мало, считает глава региона. Необходимо сконцентрироваться на подготовке площадок под потенциальных инвесторов. Эта работа ведётся, но всё же у приходящего бизнеса есть традиционные сложности с подключением к коммуникациям, на что жаловался, например, руководитель муромского завода металлоизделий (ООО «РусТехнологии Муром») на последнем экономическом форуме, проходившем в Суздале.

— Инвестор хочет приходить на готовое. Есть регионы, где в достаточном количестве представлены готовые площадки — с дорогами, железнодорожными путями, электричеством, газом, а иногда даже со зданиями. Чтобы соответствовать запросу в современном динамичном мире, нам необходимо работать на опережение, — сказал Александр Авдеев.

При этом глава региона подчеркнул, что требуется выстраивать взаимодействие не только с новыми инвесторами, но и с теми, которые уже работают в области и готовы развиваться, генерировать новые проекты. Здесь тоже нужен чёткий и понятный всем алгоритм.

— У каждого региона свой путь и свой профиль. Нам предстоит усовершенствовать инвестиционную политику в новых экономических условиях. Важно выйти на показатели, которые дадут Владимирской области достойное место на инвестиционной карте ЦФО, — отметил Александр Авдеев.

Новые возможности

Президент областной Торгово-промышленной палаты Иван Аксёнов отметил, что руководство региона целенаправленно и методично ведёт работу по привлечению инвестиций. И грамотно использует новые возможности для этого. Например, строительство автобана Москва-Казань.

— С Росавтодором достигнуты договорённости по увеличению количества съездов со строящейся трассы М-12: мы будем ещё более привлекательными для размещения производств с точки зрения логистики, — сказал руководитель ТПП.

Важное направление работы — создание технопарков, особой экономической зоны в Доброграде. Она начала формироваться в 2020 году, там планируется открыть предприятия разных отраслей промышленности, производство товаров медицинского назначения и народного потребления, текстильных и бумажных изделий и упаковки, мебели, строительных материалов, продукции предприятий химического комплекса.

Доброград получил на развитие 4 млрд рублей в виде инфраструктурного кредита.

Область должна использовать все свои ресурсы для привлечения инвесторов. И, опять-таки, подчеркнул Иван Аксёнов, нужно говорить не только о внешних инвесторах, но и о создании благоприятных условий для существующих производств в плане инвестиций в развитие.