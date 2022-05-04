Александр Авдеев наградил одарённых и талантливых детей

Трудно сказать, почему формулируют так — «одарённые и талантливые». Ведь это почти слова-синонимы. И то, и другое — врождённые свойства, позволяющие добиться успеха в каком-либо деле. Разве что одарённость — это ещё задатки, предрасположенность, а талант — уже несомненное, зримое явление. Но мы будем исходить из того, что все дети талантливы. А вот самых-самых наградил глава региона Александр Авдеев.

Новое поколение

Молодым вручили персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской». Эту форму поощрения ввели ещё на заре 1990-х, в следующем году ей исполнится тридцать лет, и первые стипендиаты сейчас — вполне солидные люди, реализовавшие многие свои таланты. А вот те, кто им годится в сыновья — новая генерация способной владимирской молодёжи, — вот они выходили на сцену и получали из рук областного руководства вполне заслуженные награды.

Всего в 2022 году присуждено 120 единовременных персональных стипендий.

Номинации учреждены в сферах образования и науки. Например — «Молодой исследователь в области технических наук». Или — «Молодой исследователь в области естественных наук». А также — «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук». Были, конечно, те, кого ранее удостоили звания «Лучший по профессии». И ребята, добившиеся успехов в области культуры, спорта, детского и молодёжного общественного движения.

— Поздравляем с заслуженными наградами молодёжь, которая олицетворяет научную мысль, талант, физическую силу и волю к победе, открытую душу и доброе сердце! Вы все разные, и каждый уникален в своём направлении – в спорте, науке, музыке, искусстве. Всех вас объединяет одно – вы настоящая надежда Владимирской земли, — отметил Александр Авдеев.

Таланты и чиновники

Церемония награждения всегда проходит торжественно и ярко, с привлечением творческих коллективов. А на этот раз «умников и умниц» чествовали во Владимирском областном колледже культуры и искусства, где талантов по части зрелищных выступлений хватает. Особенно с акцентом на народное творчество.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России.

Ежегодно награждают чуть более ста человек, так что за время существования премии её удостоились более трёх тысяч молодых людей! Было бы неплохо проанализировать — сколько из них добились успехов на той ниве, которую так блестяще начинали осваивать и за что были премированы, сколько остались в области, а сколько уехали, как вообще реализовали свои таланты. Но, наверное, это отдельное исследование, которое не входит в задачи чиновников, но может стать предметом изучения тех же студентов, постигающих тонкости госуправления.

Возможно, будь это исследование проведено, в качестве примеров удачного вложения бюджетных средств в «человеческий капитал» прозвучали бы громкие имена наших современников — вполне живых, вполне действующих. Пока же в образцы неизменно записывают исключительно славных сынов Отечества, радевших за Россию сто-двести лет назад.

— Уверен, что среди вас — будущие видные ученые и спортсмены, талантливые артисты и общественные деятели, которые станут в один ряд с нашими великими земляками — Михаилом Сперанским, Сергеем Танеевым, Михаилом Лазаревым, Владимиром Зворыкиным. Ваши способности, энергия, целеустремлённость – в числе главных конкурентных преимуществ России. Поэтому дерзайте, воплощайте свои мечты и планы, раскрывайте таланты на благо малой родины, всей страны! Успехов вам! — пожелал стипендиатам глава региона.

Слова благодарности Александр Авдеев адресовал также педагогам, наставникам и родителям, которые помогают раскрывать потенциал школьников и студентов, выявляют и развивают молодые таланты, помогают им обретать свой уникальный путь развития. 43 педагога и тренера, подготовившие стипендиатов этого года, награждены благодарственными письмами администрации Владимирской области.