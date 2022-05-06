Александр Авдеев дал старт акции «Сад памяти»

Международная экологическая акция «Сад памяти» стартовала вчера во Владимирской области. Её отправной точкой стал Судогодский район. В числе первых участников — глава региона Александр Авдеев. Всего на владимирской земле в ходе акции высадят в этом году более 180 тысяч сеянцев сосны и ели.

За каждого погибшего

Акция «Сад памяти» проходит с 2020 года. Её цель — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. На сегодня высажено почти 16 миллионов деревьев.

В нашем регионе в этом благородном деле участвуют волонтёры, активисты общественных организаций, студенты, школьники и просто жители городов и сёл.

— На наших глазах рождается новая традиция, призванная сохранить в веках великий подвиг предков — тех, кто сражался на фронте и в партизанских отрядах, кто трудился в тылу, кто был замучен в концлагерях и испытал страшный голод блокадного Ленинграда. Сажая деревья, мы вспоминаем о тех, кто сложил головы за будущее потомков, — сказал на открытии акции Александр Авдеев.

Во Владимирской области центром мероприятий стало Андреевское лесничество. Там всадят 15 тысяч деревьев. Такие же мероприятия пройдут во всех государственных лесничествах. Кроме создания новых посадок активисты заложат памятные аллеи и очистят участки от валежника и мусора.

Справка. В лесном фонде региона-33 акция проходит под эгидой департамента лесного хозяйства, подведомственных ему государственных казённых учреждений, Муромцевского лесотехнического техникума, филиалов «Владлесхоза» при активном содействии арендаторов лесных участков.

Сделай сам

Эстафету «Сада памяти» Владимирская область передала в Пермский край — регион, который в годы Великой Отечественной войны стал надёжной опорой фронту. Но наши земляки ещё могут вложить свой труд в озеленение родной страны и планеты.

К участию в акции «Сад памяти» приглашаются волонтёры

Принять участие в акции самим просто. Нужно высадить деревья (организации могут и целую аллею), сфотографировать это дело, потом зайти на сайт «Сад памяти» в раздел «карта» и там обозначить точку посадки. В нашей области так уже сделали несколько школ и детсадов.

Либо можно присоединиться к тем мероприятиям, которые проводятся в нашей области организованно. Вот ближайшие из них:

11 мая в 9 часов — город Гороховец ул. Гагарина, д. 72 (контакты организатора: Папижук Николай Николаевич, тел. 8 (920) 9085532, эл. почта: root@lesnoy.grh.elcom.ru)

12 мая в 11 часов — город Собинка, ул. Ленина, д. 126 (контакты организатора: Клабукова Эльвира Геннадьевна, тел. 8 (49242) 21274, эл. почта: sobinkalesnichestvo@yandex.ru)

13 мая — город Владимир, ул Ландышевая, 39 (контакты организатора: Аношина Ольга Викторовна, тел. 8 (4922) 359545, эл. почта: lv-dlh@avo.ru)

А в целом по России и в ближнем зарубежье за время проведения акции к ней уже присоединилось около трёх миллионов человек. И уже традиционными стали форматы #СадПамятиДома, когда участники высаживают деревья у себя на участке, и #СадПамятиГлазамиДетей.