87 жителей Владимирской области пострадали от укусов клещей за неделю

От укусов клещей за неделю пострадали сразу 87 жителей Владимирской области. Среди них — 31 ребенок. Случаев заболевания опасными инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировано. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Где атакуют

Чаще всего по поводу укусов клещей в медицинские организации обращались жители Ковровского района – 21 случай, Владимира – 11 случаев и Кольчугинского района – 10 случаев.

В Гусь-Хрустальном районе за медпомощью обратились 8 человек, в Муромском районе — 6. В Александровском, Камешковском и Гороховецком районе зафиксировано по 5 случаев, в Петушинском районе – 4, в Вязниковском и Меленковском районах – по 3 обращения. Два человека пострадали от клещей в Юрьев-Польском районе, по одному – в Селивановском, Киржачском, Собинском и Суздальском районах.

Как защититься

Чтобы защитить жителей региона от клещей, общественные пространства обрабатывают специальными средствами.

— В основном, муниципалитеты хотят обезопасить парки, скверы, детские и спортивные площадки, пришкольные территории. Одним из самых активных в этом плане традиционно выступает Юрьев-Польский район. Там, как и в прошлом году, акарицидные обработки уже заказаны в сёлах Небылое, Фёдоровское, Шихобалово, — уточнили в пресс-службе владимирского филиала Россельхозцентра.

На территории с обширным растительным массивом специалисты рекомендуют обрабатывать участки с запасом в 50-100 метров. Это так называемый защитный барьер.

Обработку обязательно проводят с учётом погодных условий.

Срок действия препарата в травяной подстилке после проведения обработки составляет от полутора до двух с половиной месяцев. После сильных и продолжительных дождей возможно незначительное снижение эффективности средства.

Свою подвижность клещи сохраняют до октября. В нашем регионе второй пик их активности, как правило, приходится на август. В это время лучше провести повторные обработки, отмечают эксперты.

Заявку на обработку территорий можно подать во владимирский филиал Россельхозцентра по телефону: 34-19-28.

Напомним, что на исследование клещей принимают во Владимире на улице Токарева, 5, каб. 9. Время работы лаборатории: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.

Соблюдение мер профилактики при выходе на природу, своевременное обращение за медицинской помощью и вовремя начатое лечение помогут предотвратить развитие инфекций, передающихся клещами.