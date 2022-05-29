60 саженцев ясеня, клена и черёмухи высадили во Владимире

Во Владимире продолжают работы по озеленению улиц и общественных пространств. На этой неделе 60 саженцев ясеня, клена и черемухи высадили в сквере у Комиссаровского пруда и напротив него, на разделительной полосе дороги, а также на улице Безыменского, сообщила мэрия.

Деревья в дар

Как рассказал начальник городского управления по охране окружающей среды Сергей Сухопаров, саженцы привезли из Краснодарского края. Их безвозмездно передал Владимиру представитель азербайджанской общины Али Гейдар Оглы Агаев.

Место высадки деревьев выбрали с учетом просьб горожан.

Работы по озеленению города Владимира возобновили в этом году в апреле. За два весенних месяца в областном центре высадили уже более 300 деревьев. Новые зеленые насаждения появились в микрорайоне Юрьевец, на улице Горького и в сквере у Дворца детского и юношеского творчества. В микрорайонах Юрьевец и Лунево теперь растут 4700 сеянцев сосны и ели.

17 мая в рамках акции «Сад памяти» в Патриотическом сквере высадили аллею из 26 берез в честь владимирцев — Героев Советского Союза и Героев России. Саженцы привезли из судогодского питомника. Возраст деревьев — восемь лет.

У каждого деревца поставили информационную табличку с именем героя и разместили QR-код. Переходя по ссылке, можно узнать биографию героя и посмотреть его фотографию.

Ранее в Патриотическом сквере высадили кедры. Все они прижились. Работы по озеленению Владимира в этом году продолжатся осенью, заверяют в мэрии.