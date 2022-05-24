60 кленов высадили в скверах Гусь-Хрустального

Гусь-Хрустальный присоединился к патриотической акции «Сад Памяти». На днях в скверах города высадили 60 кленов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Сады Памяти разбили сразу в трёх местах.

Напоминание о подвигах

Клены высадили в скверах у школы № 10 и Православной гимназии, а также вдоль дороги по улице Муравьёва-Апостола. Участие в акции приняли сотрудники администрации города, учреждений образования, гусевского филиала «Владлесхоза» и общественники.

— Наши земляки самоотверженно защищали Родину на фронтах и в тылу, спасали раненых в госпиталях, трудились на оборонных предприятиях, выполняя «Всё для фронта! Всё для победы!». И эти скверы – живое напоминание об их бессмертном подвиге, о каждом из наших Героев, – отметил глава города Алексей Соколов.

Эстафета «Сада памяти» передаётся от города к городу.

Во Владимирской области мероприятия «Сада Памяти» пройдут на территории всех государственных лесничеств.

На 17 вырубках общей площадью 40 га планируется посадить более 180 тысяч сеянцев сосны и ели. Планируется также, что помимо создания новых лесов участники мероприятий заложат памятные аллеи, очистят участки от валежника и мусора.

Справка. Международная акция «Сад Памяти» проходит с 18 марта по 22 июня уже в третий раз. Волонтёры, активисты общественных организаций, студенты, школьники и неравнодушные жители городов и сёл России и других стран высаживают «зелёные памятники» 27 миллионам погибших наших сограждан в Великой Отечественной войне.

Ранее «Призыв» рассказывал, что во Владимире в Патриотическом сквере на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта появилась березовая аллея. Ее заложили в честь 26 владимирцев — Героев Советского Союза и Героев России. Деревья посадили также в рамках всероссийской акции «Сад памяти».