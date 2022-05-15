50 миллионов рублей направили на развитие производства мяса во Владимирской области 

Департамент сельского хозяйства перечислил 50 миллионов рублей для сельхозтоваропроизводителей Владимирской области. Всего деньги получат 22 организации. Они специализируются на производства мяса. Средства предусмотрели в рамках второго пакета поддержки бизнеса в условиях санкций.

Если считать по головам

В сегодняшней ситуации у сельхозпроизводителей региона есть сложности с приобретением оборудования, стройматериалов, удобрений и кормов для поддержания существующих мощностей и для их развития. Между тем, отрасль, и раньше стратегически важная, сегодня по значимости выходит на первые позиции, и потому нуждается в пристальном внимании.

В первый пакет антикризисных мер областные власти уже включали финансовую помощь для предприятий агропрома. А во второй пакет они вошли в приоритетном порядке.

Ранее выделяли 10 миллионов рублей рыбоводческим хозяйствам области.

Что касается животноводства, то область показывает неплохую динамику. Например, к началу марта поголовье овец и коз увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 81,8%. Немного — на 1,8% — стало больше крупного рогатого скота (135,8 тысяч коров и быков). Поголовье птицы выросло на 7,6% (3,6 миллиона голов).

Правда, меньше стало свиней — на 8,2%, но количественный показатель и был невысоким. После того, как с рынка ушли «Мортадель» в Александровском районе и свинокомплекс в поселке Лесной, после африканской чумы свиней в 2019-2020 годах поголовье этих животных резко упало и восстановиться пока и не сумело. Есть надежда на то, что заработает крупное предприятие на месте бывшего «Мортаделя», но пока это только планы.

От каждого по возможностям

В январе-феврале нынешнего года в хозяйствах Владимирской области всех категорий произведено 6,5 тысяч тонн мяса, 72,7 тысячи тонн молока и 99 миллионов штук яиц. По всем показателям — рост.

Подавляющие объемы в мясном животноводстве дают, понятное дело, крупные предприятия. На крестьянско-фермерские хозяйства в производстве мяса приходится лишь 12%.

А что касается выпуска готовых изделий — колбас, сосисок, окороков, ветчин и т.д., то тут разрыв еще больше. И объемы, и ассортимент обеспечивают, конечно же, «крупняки», у которых налажены бесперебойные поставки сырья, переработка, сбыт — словом, вся цепочка и логистика прохождения продукта.

— Юрьев-Польский мясокомбинат выпускает более 160 наименований продукции из натурального мяса, — привел пример директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов. — Предприятие наращивает объемы производства. Так, в 2021 году было переработано 2,88 тысяч тонн. Перерабатывающие цеха «Юрьево-поле» выпускают порядка 50 видов молочной и 50 видов мясной продукции. Оба предприятия имеют возможность расширения производства продуктов питания в условиях санкционного давления.

Вообще, Юрьев-Польский район — лидер в части сельского хозяйства по Владимирской области. Там в полезный оборот введены практически все земли сельхозназначения, и многие предприятий не просто устойчиво работают, но и развиваются.

Например, в хозяйстве «Красносельское» недавно ввели в эксплуатацию новый «детский сад» на 200 телят, сообщил Константин Демидов. А в СПК (колхоз) «Кинобол» завершили реконструкцию фермы на 200 коров. Сейчас эти хозяйства активно ведут весенние полевые работы. Финансовая поддержка от бюджета позволит успешно ее завершить и получить хороший урожай.