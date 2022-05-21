300 миллионов рублей добавили на ремонт дорог муниципалитетам

На ремонт дорог Владимирской области добавили средств. Муниципалитеты дополнительно получат 300 миллионов рублей. Субсидии на конкурсной основе распределил глава региона Александр Авдеев. При выборе объектов особое внимание уделили улицам и дорогам, обеспечивающим транспортную доступность социальных объектов.

Кому сколько

Большая часть средств досталась Коврову, Гусь-Хрустальному, Мурому и Вязникам. В городе оружейников на 66,6 миллиона рублей отремонтируют дороги улиц Колхозной, Социалистической и Свердлова. В Муроме запланированы дорожные работы общей стоимостью 62,1 миллиона рублей на 13 городских улицах, в Гусь-Хрустальном – за 44,1 миллиона рублей предстоит привести в нормативное состояние 11 объектов. В Вязниках проведут ремонт улиц Большой Московской и Комсомольской. На эти цели заложено 37,2 миллиона рублей.

Посёлку Красная Горбатка предоставят субсидию в размере 7,7 миллиона рублей. Деньги пойдут на ремонт улиц Станко и Набережной на подъезде к стадиону «Олимп».

В Муромском районе субсидия в размере восьми миллионов рублей предусмотрена на ремонт подъездных путей к объектам нацпроектов и учебным заведениям. В этом году предстоит отремонтировать улицу Зелёную в посёлке Зимёнки. Там появится спортивная площадка, а также улицы Школьную и Центральную в селе Ковардицы, где запланировано открытие модельной библиотеки.

Дополнительные средства получат 10 муниципалитетов.

Благодаря субсидии в Гусь-Хрустальном районе отремонтируют улицу Ленина в посёлке Добрятино, в Суздальском районе – подъезд к деревне Филиппуши, в Костерёво – улицу Писцова, в Кольчугино – улицы Родниковую и Воровского.

Успеть до холодов

— Всего в этом году на ремонт дорог местного значения всем муниципалитетам из областного бюджета распределено свыше 1,2 миллиарда рублей, объём работ − внушительный. Ключевая задача − произвести их вовремя, до наступления холодов, и, конечно, на совесть. Рассчитываю, что качество выполняемых дорожных работ будут контролировать не только уполномоченные структуры, но и депутаты и общественники, − отметил Александр Авдеев.

Всего в текущем году Владимирская область направит на дорожную деятельность более 7,7 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Это на 1,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Из них свыше 5 миллиардов рублей – на автодороги регионального и межмуниципального значения. Планируется отремонтировать более 240 километров дорожного покрытия, 12 труб, 10 автопавильонов и 4 моста.