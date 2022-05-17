200 жителей аварийных домов Гусь-Хрустального отпразднуют новоселье

Этим летом двести жителей Гусь-Хрустального переедут из аварийного жилья в новый многоквартирный дом №19 на улице Старых Большевиков. Строительство пятиэтажки завершено. Сейчас проходит приёмка жилых помещений.

Квартиры «под ключ»

Квартиры новосёлам предоставят с отделкой «под ключ», сообщила пресс-служба областной администрации. Также застройщик выполнит работы по благоустройству придомовой территории.

Уже в июне в новый дом планируют переселить 200 человек из 12 аварийных зданий. Общая площадь расселяемого жилищного фонда в городе — 2,6 тысячи квадратных метров.

В текущем году в Гусь-Хрустальном планируется строительство ещё двух многоквартирных домов, в которые из аварийного жилья переедут 302 человека. По графику работы по возведению объектов должны завершиться в третьем квартале 2023 года.

Улучшить свои жилищные условия уже смогли 1019 гусевчан.

По данным мэрии города стекольных мастеров, в Гусь-Хрустальном сейчас насчитывается 107 аварийных домов. С 2017 года полностью расселено 23 дома, непригодных для проживания.

Расселить досрочно

Владимирская область вошла в число субъектов Российской Федерации, которые планируют выполнить опережающими темпами мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Регион подписал с Фондом ЖКХ дополнительное соглашение, в соответствии с которым взял на себя обязательство о досрочном выполнении программы – до конца 2023 года.

— Нам необходимо переселить ещё около 3,7 тысячи человек из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Эту задачу мы выполним. И обязательно продолжим расселять непригодный для проживания жилищный фонд, – заверил глава региона Александр Авдеев.