Зубры под Муромом разделились и разграничили территорию

В заказнике «Муромский» сосчитали зубров. Вольная популяция стабильно растет, в прошлом году родились 17 телят, как и годом ранее. Общее число зубров достигло 108 голов. Однако редкие животные четко поделились на два стада.

Разделили территорию

В общем стаде находится 87 особей, включая 13 зубрят, родившихся в прошлом году. Они держатся около подкормочной площадки №1 на землях бывшего СПК «Приокский», рассказали в пресс-службе национального парка «Мещера».

Другое стадо держится в районе деревни Польцо и посещает подкормочную площадку №2. В него входит 21 зубр, в том числе 7 самок, 8 самцов и 4 зубрёнка 2021 года рождения.

Сотрудники нацпарка подчеркивают, что все звери активные, упитанные, с блестящими рогами и гладкой без проплешин шерстью.

Сами по себе

Помимо 108 могучих зверей, регулярно отмечающихся на подкормочных площадках, в заказнике проживают и несколько особей, ранее покинувших общее стадо. Три самца находятся на границе заказника в пойме реки Мотра недалеко от села Благовещенское. Животные иногда заходят на подкормочную площадку №2.

Еще три зубра покинули территорию заказника в прошлом году.

Факты самостоятельного расселения зверей имели место и в прошлые годы. Начиная с 2019 года, общее стадо покинуло около 20 разнополых особей.

— Специалистами парка установлены места их посещения на данный момент, это Муромский (с. Борисово), Гороховецкий, Вязниковский (с. Никологоры) и Гусь-Хрустальный (д. Лесниково) районы области. Тенденция эта вполне естественная и связана, как с благоприятными условиями проживания животных, так и с фактом роста их численности, — уточнили в пресс-службе нацпарка «Мещера».

Животные под защитой

Чтобы сохранить группировку зубров в пределах заказника проводится целый ряд мероприятий, отмечают специалисты нацпарка. Это организация подкормочных площадок, заготовка кормов, ветеринарные мероприятия, расселение зубров.

Для обеспечения сохранности редких животных за пределами заказника «Муромский» в октябре 2019 года было заключено соглашение о сотрудничестве с Государственной инспекцией по охране и использованию животного мира Владимирской области.