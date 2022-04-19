Жители двух районов Владимира останутся без тепла и горячей воды

350 домов, расположенных во Владимире в Октябрьском и Фрунзенском районах, на сутки останутся без тепла и горячей воды. Ещё более 140 домам снизят параметры теплоснабжения по отоплению и ГВС. Неудобства связаны со строительством Рпенского проезда.

Отключение на сутки

Во Владимире проходит второй этап подключения резервного трубопровода на Рпенском проезде.

— На время работ поставка тепловой энергии жителям Октябрьского и Фрунзенского районов будет ограничена, — говорится в сообщении пресс-службы владимирского филиала «Т Плюс».

Переключения пройдут с 08.00 19 апреля до 10.00 20 апреля

Напомним, что компания продолжает реконструкцию магистральной тепловой сети первой очереди в рамках строительства Рпенского проезда.

На данный момент выполнены работы по выносу магистральных тепловых сетей Северо-Восточного района из зоны строительства автомобильной дороги. Проложен новый современный трубопровод протяженностью 150 метров и диаметром 600 мм.

Теплопровод защищен энергоэффективной пенополиуритановой изоляцией, оснащен системой оперативного дистанционного контроля, что позволяет непрерывно следить за техническим состоянием тепломагистрали. Это обеспечит безопасную эксплуатацию трубопроводов, а также позволит сократить временные и финансовые затраты на поиск дефектов и ремонтные работы в будущем, уточняют в «Т Плюс».

Тепла и горячей воды не будет по следующим адресам:

Б.Нижегородская 77

Мира 37, 37а, 39, 41, 45, 51, 55, 57, 59, 61, 61а

1-Пионерская 20, 22а; 28а, 55, 55а, 57, 61, 61а, 63, 65, 67, 68, 68 а, 76, 76а, 78, 80, 80-80а, 80а, 82а, 86, 86а, 88, 88а, 88г , 90а, 92, 92а

Почаевская 1, 2, 2а, 2б, 20, 21, 21а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 30

Северная 1, 1б, 2, 3, 5,7, 15, 15а, 18а, 19, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 35/29, 36, 36а, 37, 37а, 38/2, 39, 43а, 41, 45а, 49, 53,53а,55, 59, 61, 79, 81, 83

Лермонтова 26б, 26в, 28б, 28в, 30б, 30в, 30г;

Усти-на-Лабе 21/53, 23, 25, 27, 27а, 29/18, 31, 31а, 33

2-Почаевский пр-д 4, 5

Крупской 1/70, 11/19, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 7, 8, 9

П.Осипенко 14/43, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23а, 24, , 25а, 26, 27, 28, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 40, 40б, 49, 57, 58, 59, 62, 66 а

Фейгина 22, 11/74, 13, 13а, 15, 17, 18/72, 19, 20, 21,23/23, 23а, 24, 26, 28, 35а

А.Матросова 28, 28а, 28б, 30

Ватутина 15

Юрьевская 1/2, 3/32, 5

Поселковая 1

1 Коллективный пр. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а,7

Асаткина 1, 1а, 2, 3/8, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36

Горького 48, 50, 50а, 52а, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58а, 60, 60а, 62

Электроприборовский пр. 2а, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9/77

Кулибина 10

Тракторная 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 38, 39, 40, 43, 45, 45а, 48, 50, 52а, 54, 56, 58, 60, 64

850-летия 1, 2

Горького 64/8, 66, 68, 70, 84, 86, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107а, 113а, 113, 113б, 115, 125, 129, 131;

2 Коллективный пр. 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а

Никитина 1/52, 2, 2а, 3, 4, 5, 6

Гастелло 1, 3, 4, 7, 7а, 15, 17, 23б

Молодежная 3, 5, 10

Народная 1а, 8, 16

Электрозаводская 1

Куйбышева 24, 24б, 24в, 24г, 28а, 28в, 28ж

Снижение параметров теплоснабжения по отоплению и ГВС:

Асаткина 2а, 2б, 4/6, 6, 8

Гастелло 2

Горького 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 91, 93, 95, 95а, 97

Молодежная 1, 2, 4

850-летия 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7

Никитина 2б

Белоконской 3а, 4, 5, 10, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, 6, 6а, 8, 8а

Лакина 1,3

Луговая 20

пр-т Строителей 2а, 2б

Студенческая 6г, 6д

1-Пионерская 59

Каманина 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30/18, 31, 35, 37

Мира 36, 36а, 36п, 36г, 38, 40, 42, 44/9, 46/12, 47, 49, 70, 72, 72а;

Михайловская 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 6, 8

П.Осипенко 10, 12, 11, 13, 15, 4, 6, 9

Суздальская 9, 11, 24, 7а,

Труда 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 27а, 30/7, 32, 36, 38

Усти-на-Лабе 11, 13/19, 15, 17

Фейгина 1, 2/20, 4, 6/25, 9, 10, 16, 8/26