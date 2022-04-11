Жители Доброго на сутки останутся без тепла и горячей воды

Около 40 домов, расположенных во Владимире в микрорайоне Доброе, на сутки останутся без тепла и горячей воды. Ещё около 100 домам снизят параметры теплоснабжения по отоплению и ГВС. Неудобства связаны со строительством Рпенского проезда.

Потерпеть сутки

Для продолжения строительства новой автомобильной дороги в областном центре необходимо подключить новую тепловую сеть, смонтированную еще в 2021 году. Возведение этого участка трубопровода предусмотрено проектным решением строительства автомобильной дороги, поясняет пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».

Переключения запланированы с 08.00 12 апреля до 08.00 13 апреля.

Тепла и горячей воды не будет по следующим адресам:

Б. Нижегородская 95,101, 101а, 103, 103а, 105а, 105в, 105г, 105д, 107а, 109а, 97, 97а, 99, 99а

Погодина 3

Жуковского 18, 20, 20а, 22

Комиссарова 2, 2а, 4, 4б, 6а, 8

Соколова — Соколенка 11, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7б, 9, 9а

Красносельская 93

Снижение параметров теплоснабжения по отоплению и ГВС:

Безыменского1, 1а, 1г, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 6Б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8а, 9, 9а, 9б, 9в, 9д, 11, 11а, 11б,13, 13а, 13б, 15, 17а, 17б, 17в, 19, 21, 21а, 21б, 23

Куйбышева 36, 36а, 36б, 40, 42, 42а, 46, 46а, 48, 48а, 52, 52а, 54, 56, 58

Комиссарова 1, 1а, 1б, 1г, 2е, 3а, 3б, 6, 7, 9, 10/13, 10а, 12а, 14, 16, 18, 20, 22,26, 28

Соколова — Соколенка 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6г, 8, 10, 11б, 16, 16а, 17ж, 18, 20, 22, 24, 24б, 26, 26а, 28, 31

Суздальский пр-т 11а, 13, 13а, 23а, 25а

Ранее «Призыв» сообщал, что на Рпенский проезд дали дополнительные деньги — свыше 700 миллионов рублей. На стройплощадках снова активно ведут работы. Врио губернатора региона Александр Авдеев сообщил, что, несмотря на прежние задержки, сроки сдачи объекта сдвигать не будут.