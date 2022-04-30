Жители аварийного дома с Разина, 4 готовятся к новоселью   

Долгожданная радостная новость: все жители аварийного дома по улице Разина, 4 во Владимире получили квартиры или компенсации. На суды, переговоры о цене и подбор нового жилья ушло больше года. Но результат того стоил, уверены аварийцы.

Долгая борьба

Редакция «Призыва» освещала проблему с расселением аварийного дома по Разина, 4 больше года — с марта 2021-го. Именно столько жители боролись за право получить другое жилье. Причем основываясь на постановлении главы города.

По постановлению аварийный дом должны были расселить в начале 2021 года.

Однако сама мэрия свое постановление поначалу решила не выполнять, перенеся срок сдачи дома еще на три года. Мы сделали серию видеорепортажей, писали статьи, обращались в городские и областные структуры. Подключились наши коллеги из других СМИ. Проблема приобрела общественный резонанс.

Жители тоже не сидели без дела: писали «наверх» и подали жалобу в прокуратуру. И та от их имени обратилась в суд, требуя расселить людей. Судебная тяжба закончилась победой истцов, поданную мэрией апелляцию отклонили. Но потом еще понадобилось немало времени, пока чиновники, подгоняемые судебными приставами, корректировали бюджет и изыскивали средства на компенсации и расселение.

— Мы очень благодарны «Призыву» за помощь. Спасибо за то, что не оставляли нас весь этот год. Был момент у администрации, когда после всех судов нам все равно не хотели выплачивать компенсации и давать нормальные квартиры, а не бывшие общежития. Но все же суммы повысили, а квартиры некоторым даже новые дали. Вот собираем вещи, делаем ремонт и переезжаем, — рассказывают жители аварийного дома Елена Козлова и Татьяна Андреева.

Старый дом

Двухэтажный деревянный дом был построен в 1947 году. Чтобы признать его аварийным, жителям пришлось изрядно потрудиться. Они на свои деньги заказывали обследование, экспертизу, после чего городская комиссия в 2014 году все же вынесла решение и поставила на учет. Администрация взяла на себя обязательство расселить 45 жителей из 12 помещений.

Износ дома по последним обследованиям — 80%

— Накануне нового года часть жителей уже съехали из квартир, потому что боялись за свою жизнь. Долго ждать беды не пришлось. В квартирах на первом и втором этажах частично провалились полы и потолки. Хорошо, никто не пострадал. А на улице обвалились крыши у сараев. Их строили в то же время, что и дом, — рассказывают жители с Разина, 4.

Следующие по очереди

Но такая история со счастливым концом для аварийцев Владимира — редкость. Люди ждут, верят обещаниям чиновников, судятся и снова ждут. В списке осталось 27 аварийных домов, которые хотят расселить до 2023 года.

На ускорении темпов работ по переселению настаивает глава региона Александр Авдеев. Поэтому городу Владимиру выделили дополнительное финансирование. На апрельском заседании горсовета депутаты включили в доходную часть бюджета 88,6 миллионов рублей на переселение жителей аварийных домов.

За неделю до этого мэрия опубликовала на сайте информацию об изъятии земельных участков и аварийных строений на них по восьми адресам:

1) Варварка, 18 — 14 жителей

2) Разина, 69 — 9 жителей

3) Ильинская Покатая, 7 — 4 жителя

4) Комсомольская, 12 — 42 жителя

5) Подбельского, 9 — 16 жителей

6) Никитская, 19 — 18 жителей

7) Полины Осипенко, 26 — 46 жителей

8) Большая Московская, 84 — 10 жителей

Все жители этих домов могут подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества с приложением копий документов, подтверждающих эти права, в Росреестр на Октябрьский проспект, 47. Крайний срок — 17 июня 2022 года.

Сразу после этого сделают независимую оценку доли собственности жителей. Тем, кто владеет квартирой и частью земли, предложат денежную компенсацию, а проживающие в муниципальной квартире получат готовое жилье.