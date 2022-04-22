Завершили капремонт нового корпуса Владимирского медицинского колледжа

Новый корпус Владимирского медицинского колледжа на улице Диктора Левитана, 36 готовится к открытию. Там завершился капитальный ремонт, длившийся несколько лет. Сейчас уже благоустраивают прилегающую территорию, уточнила директор колледжа Инна Морозова.

Что сделано

Отремонтировали крышу и фасад, полностью заменили все инженерные коммуникации, провели гидроизоляцию фундамента, перепланировку помещений, внутренние отделочные работы. Установили автономную систему пожарной сигнализации и оповещения и систему видеонаблюдения. Сделали уличное ограждение.

Теперь корпус готов к эксплуатации. Обучение в нём начнётся после получения лицензионных разрешительных документов. Торжественное открытие нового корпуса намечено на День знаний – 1 сентября.

На ремонтные работы из областного бюджета потратили 100 млн рублей.

В корпусе на улице Диктора Левитана будут обучаться студенты по специальности «Лабораторная диагностика», а также направлений «Сестринское дело» и «Лечебное дело». Учебные кабинеты и аудитории оснащены современной мебелью, компьютерной техникой и современным симуляционным оборудованием. Общая площадь здания – свыше 5500 квадратных метров.

Планы на будущее

— В наших дальнейших планах – продолжение капремонта соседнего корпуса на улице Диктора Левитана, 36а. В нём разместятся спортивный и актовый залы, библиотека и столовая. Ремонт начнётся в текущем году, – сообщила директор колледжа Инна Морозова.

Напомним, что здание на улице Диктора Левитана передали Владимирскому базовому медицинскому колледжу несколько лет назад. Учреждению остро не хватало площадей для учебного процесса.

Бывшее художественное училище №15 начали ремонтировать ещё в 2018 году. Сначала здание обещали сдать в 2020-м, потом в 2021-м.