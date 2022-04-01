Вышел Указ о ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей

Глава государства подписал Указ «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Об этой мере социальной поддержки президент заявил почти месяц назад, поздравляя российских женщин с праздником 8 марта. Выплаты получат семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно, где размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ.

Порядок расчёта

Сумма нового пособия зависит от установленного в регионе прожиточного минимума ребенка. Во Владимирской области эта «минималка» — 11 906 рублей. Размер ежемесячной выплаты составит 50% от этой величины, то есть 5 953 рубля.

Но выплаты могут быть больше при ряде условий.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% детской «минималки», всё равно не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума для детей.

А если и при получении упомянутых 75% среднедушевой доход семьи не превысил «минималку», то выплата будет стопроцентная от величины прожиточного минимума для детей.

Первые выплаты – с мая

Ежемесячная выплата будет производиться с 1 мая 2022 года. Выплачивать её будет либо Пенсионный фонд, если регион передаст ему такие полномочия, либо уполномоченным органом самого региона – каждый субъект этот вопрос решит сам.

Выплаты индексируются, перерасчет будут производить с 1 января.

Выплаты будут назначать по заявлениям. Соискателям обеспечат возможность подать заявку через сайт госуслуг или МФЦ.

Ранее заявлялось, что в мае пособие придет сразу за два месяца (май и апрель). Скорее всего, так и есть, поскольку Указ вступил в силу со дня его подписания — 31 марта.

Ранее в нашей стране уже предусмотрели ежемесячные выплаты для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 16 лет.