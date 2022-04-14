ВТБ выдал в Московском регионе 100 млрд рублей по ипотеке

По итогам первого квартала 2022 года заемщики в Москве и области оформили в ВТБ более 13 тысяч жилищных кредитов на 100 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года. Доля выдач в рамках госпрограмм приблизилась к отметке 50%, а спрос на рынке вторичного жилья «охладился».

В марте фокус внимания клиентов в Московском регионе начал смещаться в сторону программ с господдержкой, условия кредитования по которым стали более доступными по сравнению со вторичным рынком. Доля сделок на льготных условиях в общем объеме продаж ВТБ в Московском регионе достигла 47%, увеличившись с января почти в два раза.

Основной объем продаж в первом квартале пришелся на «семейную ипотеку». В рамках этой программы ВТБ выдал в Москве и области более 3,8 тыс. кредитов примерно на 29 млрд рублей. По ипотеке с господдержкой (запущена в 2020 г.). банк предоставил финансирование свыше 1,3 тыс. клиентам в размере 3,6 млрд рублей.

«В первом квартале жители Москвы и области переключили свое внимание на сегмент новостроек, используя программы господдержки для покупки нового жилья. В результате каждая вторая сделка в столичном регионе уже проходит именно по льготным программам. По нашей оценке, их популярность в мегаполисе будет расти, особенно в связи с расширением максимально доступных лимитов по госпрограмме, что окажет положительное влияние не только на наших клиентов, но и застройщиков, которые смогут более активно планировать будущие проекты. Ожидаем, что после снижения ключевой ставки улучшатся условия и по стандартным программам банков. ВТБ объявит о снижении ценовых параметров ипотеки в ближайшее время«, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

По оценке ВТБ, во втором квартале интерес заемщиков по-прежнему будет фокусироваться на сделках с новостройками, доля которых в Московском регионе может превысить 80%. В первую очередь, благодаря модернизации ипотеки с господдержкой, по которой максимальная сумма кредита для Москвы и области была увеличена до 12 млн рублей. Поддержанию интереса клиентов на первичном рынке будут способствовать и застройщики, которые продолжают предлагать субсидированные программы с крупнейшими банками.

ВТБ первым начал работать по модернизированным условиям льготной программы. Заемщики получили возможность подать заявку на жилищный кредит на сайте и в офисах банка, начиная с 23 марта. Кредит в рамках льготной ипотеки банк предлагает по ставке от 11,7%. Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей

Банк ВТБ (ПАО)