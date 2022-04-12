Водителя легковушки спасли после столкновения с большегрузом

Серьёзная авария произошла сегодня утром на федеральной трассе М-7 в Судогодском районе, недалеко от деревни Трухачёво. Легковой автомобиль влетел под большегруз. На помощь пострадавшему водителю пришли спасатели.

Деблокировка пострадавшего

Сообщение об аварии поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 08.10. По предварительной информации, водитель автомобиля «Toyota Corolla» влетел в стоявший большегруз. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Автомобиль оказался зажат между водительским сиденьем и крышей.

— Сотрудники Судогодского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели АСС провели деблокировку пострадавшего и передали его «скорой» помощи. Мужчина госпитализирован в больницу, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям.

В случае необходимости обращайтесь на телефон спасения «01» или «101».

18 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими людьми. Два человека погибли и 28 получили травмы различной степени тяжести. В их числе 5 несовершеннолетних. Полицейские также оформили 318 происшествий с материальным ущербом, сообщает УМВД России по Владимирской области.

Выявлено 84 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 происшествия.