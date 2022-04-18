Водитель «Мерседеса» погиб после столкновения с фурой

ДТП произошло в Гороховецком районе

Смертельная авария произошла накануне в Гороховецком районе. Столкнулись легковой автомобиль «Мерседес» и большегруз. Погиб водитель «Мерседеса». По предварительной информации, в 15.40 на 323 км дороги М-7 «Волга» 37-летний водитель легковушки не справился с управлением.

Автомобиль занесло, он столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

Водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался.

27 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 6 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести. Среди них 4 несовершеннолетних.

В сводке происшествий уже фигурируют аварии с участием двухколёсного транспорта.

ДТП с участием мотоцикла во Владимире. Фото УМВД России по Владимирской области

За неделю полицейские оформили 332 происшествия с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции области также остановили 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

С участием водителей в нетрезвом состоянии аварий не зарегистрировано.

Фото УМВД России по Владимирской области 

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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