Водитель «Мерседеса» погиб после столкновения с фурой

Смертельная авария произошла накануне в Гороховецком районе. Столкнулись легковой автомобиль «Мерседес» и большегруз. Погиб водитель «Мерседеса». По предварительной информации, в 15.40 на 323 км дороги М-7 «Волга» 37-летний водитель легковушки не справился с управлением.

Автомобиль занесло, он столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «Скания» с полуприцепом, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Водитель «Мерседеса» от полученных травм скончался.

27 ДТП за неделю

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 6 человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести. Среди них 4 несовершеннолетних.

В сводке происшествий уже фигурируют аварии с участием двухколёсного транспорта.

За неделю полицейские оформили 332 происшествия с материальным ущербом. Сотрудники Госавтоинспекции области также остановили 77 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

С участием водителей в нетрезвом состоянии аварий не зарегистрировано.