Во Владимире уложили первый асфальт по национальному проекту

Владимирская компания «ВладСК» активно начала дорожные работы в центре города. За последние две недели перекопали тротуары, сняли старый асфальт и положили первый слой нового на Московском шоссе. Сейчас подрядчик вышел на улицу Казарменную. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работают днем и ночью

«ВладСК» много лет является подрядчиком дорожных работ во Владимире — наряду с компаниями СК «Трасса», «ВСК», «Владавтодор». Но в этом году эта организация оказалась в передовиках – первыми, с начала апреля, начали работы.

Действует «ВладСК» сразу на двух объектах — на Московском шоссе и на Казарменной. На первом длина участка ремонта — 400 метров и площадь — 7,4 тысячи квадратных метра. Стоимость работ по контракту составляет 10,08 миллиона рублей. На Казарменной подрядчик уже перекопал газоны и укладывает насыпь для тротуара. Площадь объекта — 6,2 тысячи квадратных метров, стоимость — 10,4 миллиона рублей.

Дорожники на этих двух объектах действуют по-разному. На Московском шоссе транспорт идет постоянным потоком, поэтому работы приходится проводить ночью. А на Казарменной, где движение не столь интенсивное, — днем.

— Контроль качества работ, как и ранее, будет вести не только заказчик, на которого по закону возложена претензионная работа с подрядными организациями по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но и депутаты, эксперты, общественные активисты, жители города, — сообщила пресс-служба администрации города.

Что сделают в этом году

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владимире планируется капитально отремонтировать 14 дорожных объектов. Мэрия считает еще один объект, по улице Егорова. Но она перебросила его из прошлогоднего плана, поскольку не расплатилась с подрядчиком. Там все работы выполнены еще осенью.

Самый масштабный объект — это улица Добросельская от Суздальского проспекта до улицы Егорова. Около 18 тысяч квадратных метров должны сделать за 25 миллионов рублей. Этот участок дороги в прошлом году пришел в плачевное состояние. И логично отремонтировать его в этом сезоне, так как ранее обновили Суздальский проспект и Егорова.

Второе по масштабам — Юрьев-Польское шоссе от пересечения с «Пекинкой» до конца дамбы на Содышке. Около 15 тысяч квадратных метров сделают за 18 миллионов рублей.

Тройку наиболее крупных объектов замыкает улица Институтский городок – от Славной до Михалькова. Фронт работ — 13 тысяч квадратных метров, стоимость — 24,4 миллиона рублей.

Также в рамках нацпроекта в этом году во Владимире планируется продолжить оборудование пешеходных переходов дублирующими знаками. На эти цели будет потрачено 2,7 миллиона рублей.

О ходе ремонтных работ по национальному проекту и о текущем статусе объектов ремонта можно узнать на карте представления объектов ремонта, размещенной на официальном сайте администрации.