Во Владимире стартовал большой дорожный ремонт

Во Владимире первый подрядчик — компания «ВладСК» вышла на ремонт дорог. Она работает на Московском шоссе. Но первыми старт дорожной кампании ощутили на себе пешеходы, поскольку рабочие начали с того, что перекопали тротуар. Передвигаться со стороны закрытого «Макдональдса» и еще не открытого «Бургеркинга» стало затруднительно.

Первая ласточка

Сам факт того, что рабочие вышли ремонтировать владимирские дороги, уже радует. Ведь торги проходили загодя, а цены на стройматериалы менялись, так что есть риск того, что подрядчики станут отказываться от выполнения заказов. Так уже происходило в 2021-м.

Опять же, темпы ремонта. Важно их сохранить. А то прошлому году проезжую часть на магистрали делали более или менее оперативно, а вот с тротуарами затянули. Люди долгое время ходили по грунту или снятому фрезой старому разбитому асфальту.

Ремонт во Владимире идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

— Контроль за качеством проводимых работ, как и ранее, будет вести не только заказчик, на которого по закону возложена претензионная работа с подрядными организациями по объектам нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», но и депутаты горсовета, эксперты, общественные активисты, — отрапортовала пресс-служба администрации города.

На Московском шоссе отремонтируют участок от поворота на ГИБДД до пересечения с Верхней Дубровой. Площадь — 7,7 тысячи квадратных метров. Но это не самый большой объем работ, входящий в план 2022 года.

Другие объекты

Самый масштабный объект — это улица Добросельская от Суздальского проспекта до улицы Егорова. Около 18 тысяч квадратных метров должны сделать за 25 миллионов рублей. Этот участок дороги в прошлом году пришел в плачевное состояние. И логично отремонтировать его в этом сезоне, так как ранее обновили Суздальский проспект и Егорова.

Второе по масштабам – Юрьев-Польское шоссе от пересечения с «Пекинкой» до конца дамбы на Содышке. Около 15 тысяч квадратных метров сделают за 18 миллионов рублей.

Тройку наиболее крупных объектов замыкает улица Институтский городок – от Славной до Михалькова. Фронт работ — 13 тысяч квадратных метров, стоимость — 24,4 миллиона рублей.

На дороге давно появилось колейность, тротуары разбиты, проезжая часть в трещинах. Если бы это направление еще и расширить, тогда о заторах можно было забыть. Но на запланированную сумму этого не сделать.

Печальный бэкграунд

Прошлогодний опыт работы подрядчиков во Владимире вызывает тревогу. Из-за скачков цен на стройматериалы были проблемы. Один отказался от выполнения контракта, другого нашли лишь в конце сезона. В итоге дороги на Егорова и Красноармейской сделали под конец года.

Такая же ситуация может возникнуть и в нынешнем году. Судя по тому, как пересчитывали сметы по Рпенскому проезду, детсадам и другим объектам строительства и реконструкции, коррективы и при ремонте дорог вносить все же придется.

Тогда наверняка сместят сроки ремонта. Лишь бы успели сделать до холодов. В прошлые годы было довольно много неудачных по времени и погоде примеров ремонта дорог.

На сайте мэрии также появился второй список дорог. Там, как и в первом, много центральных улиц. Есть шанс, что эти дороги сделают даже быстрее, потому что сметы уже будут соответствовать сегодняшним реалиям.