Во Владимире снова доступна услуга шеринга самокатов

Услуги по аренде самокатов снова заработали во Владимире. Технику, сдающуюся напрокат, можно увидеть на центральных площадях и магистралях города. Покататься на них может любой, оплатив услугу через мобильное приложение.

Три цвета проката

Все самокаты оранжевых, фиолетовых и синих цветов. На них есть названия шеринговых сервисов: «Busy-Fly», «Lucky Bike», «Urent». Два последних объединились, но работают еще оба приложения.

— Чтобы перенести остаток средств с «Lucky Bike», необходимо обратиться в техническую поддержку Urent (Меню — Помощь — Telegram). В приложении в разделе «Помощь» есть большой перечень ответов на стандартные вопросы, — сообщили в своем сообществе «В Контакте» владельцы шеринга «Lucky Bike».

Остаток баланса можно перенести и через техподдержку «Lucky Bike». Мои средства, напимер, за пару минут появились в приложении «Urent» в разделе бонусов.

После самокатов в мае появятся прокатные велосипеды.

Самокатчиков прибавится

В прошлом году по Владимиру стояли 250 самокатов и велосипедов. Тарифы были как поминутные, так и на весь рабочий день. Сейчас «Urent» предлагает разные тарифы и абонементы. Требуется залог и страховка.

Все подробности описаны в приложении. Также есть функция бронирования. Можно выбрать свободное транспортное средство и оформить бронь на 15 минут, причем совершенно бесплатно. Так что это реальная возможность прокатиться даже в выходной день без лишних ожиданий и поисков.

— Уверены, что в 2022 году количество велосипедистов и самокатчиков на улицах Владимира вырастет в разы. Требуем инфраструктуру! — заявили урбанисты в своем сообществе «Владимир будущего».

Еще в прошлом году сооснователь движения «Владимир будущего» Артем Черней говорил о том, что городу нужны тротуары с ровным асфальтом, с разметкой велодорожек и без высоченных бордюров. Более затратный и надежный вариант — это строительство отдельных велодорожек. Такие есть в парке «Добросельский», но по ним все равно прогуливаются просто люди, люди с собаками и люди с палками для скандинавской ходьбы.

Скорость движения на электросамокатах не должна превышать 15-18 километров в час. Работники прокатной компании уверяют, что это не травмоопасно, что это скорость быстрого бега. Но в ГИБДД с этим не согласны.

Водителей самокатов на проезжую часть направлять нельзя, движение возможно только по тротуарам и велодорожкам, а там могут находиться дети и подростки. Им достаточно небольшого удара, чтобы получить серьезные травмы, считают в Госавтоинспекции. В связи с этим во время поездок по тротуарам надо быть очень осторожным и уважать других участников дорожного движения.