Во Владимире растет число любителей и водителей электромобилей

В выходные во Владимире на парковку к администрации области съехались необычные автомобили. Они и внешне, и внутренне отличались от того транспорта, что стоит у «Белого дома» в будние дни. Оно и понятно, машины были на электротяге. А их владельцы, объединившись в клуб по интересам, решили вот так, под открытым воздухом, обсудить перспективы электротранспорта в нашей стране в новых непростых условиях.

Нужны заправки и запчасти

Во Владимире, как минимум, есть пятнадцать электромобилей. Владельцы двенадцати из них состоят в клубе «Synergy Motors», жизнь которого отражена в социальной сети «В Контакте». Сообщество создали не только для владельцев электромобилей и гибридов, но и для тех, кто планирует покупку автомобилей на электротяге, а также для всех, кого интересуют новые технологии в сфере электрического транспорта.

— Наша деятельность направлена на развитие электромобилей и автомобилей с гибридной силовой установкой в нашем регионе. И инфраструктуры для них, поскольку мы стремимся снизить уровень загрязняющих веществ в окружающей среде. Я родом из Ульяновска, там электромобили очень распространены. Хочу, чтобы и во Владимире было также. Сегодня самый бюджетный и часто встречаемый на дорогах электромобиль — «Nissan Leaf». Есть и три «Tesla», — рассказывает основатель группы Алексей Бакшеев.

Алексей говорит, что сейчас могут возникнуть сложности с обслуживанием и запчастями для электромобилей. Поэтому все изучают отечественный рынок. Главная сложность — отсутствие заправок для электромобилей в регионе. Во Владимире их только две: на территории ГТК «Русская деревня» и на Батурина, 30. А в области вообще нет.

Первые заправки хотели установить на трассе М-12 «Москва-Казань».

В целом же для строительства заправочных станций для электромобилей во Владимирской области нашли 80 площадок. Они будут около трасс М-7 и М-12, а также на парковках крупных гостиниц и туристических центров региона. Размещать их планировали на федеральные средства. Субсидия в регион пока не поступала.

Было бы желание

— У меня уже третий электромобиль. Нравится динамика, новые технологии. Несравнимо с двигателем внутреннего сгорания. Незабываемые впечатления. За электромобилями будущее, — считает владелец «Tesla» Евгений.

А вот Дмитрий Ганкин, который более 10 лет занимается ремонтом и обслуживанием машин с двигателями внутреннего сгорания, всерьез заинтересовался расширением своего сервиса:

— Мы с напарниками проходим сейчас обучение по обслуживанию электромобиля. Понятно, что электроначинка у таких транспортных средств совсем иная. Будем развиваться. Потребность есть.

Минэкономразвития несколько лет назад разработало концепцию развития электротранспорта. По этому документу его доля во всём количестве транспортных средств в России к 2030 году должна составить 10 процентов. Но сейчас, вероятно, этот показатель будет скорректирован. Вернее, его скорректирует сама жизнь.