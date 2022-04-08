Во Владимире проверяют люки и колодцы после зимы 

Сегодня во Владимире на пересечении улиц Горького, Северной и Октябрьского проспекта заасфальтируют проезжую часть. Там меняли плиту водопроводной камеры. По всему городу «Владимирводоканал» проводит ревизию своих люков и колодцев.

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— Сейчас проходят профилактические осмотры всего хозяйства водоканала. В среду наши работники заметили проседание водопроводного колодца. Выставили знаки, чтобы автомобилисты не угодили в яму. В четверг раскопали участок, заменили плиту камеры, на которой стоит люк. Асфальтирование участка намечено на пятницу, — пояснили «Призыву» во «Владимирводоканале».

Специалисты проверяют все ливневки, колодцы, люки, камеры водоснабжения и водоотведения. Меняют оборудование, асфальтируют образовавшиеся выбоины вокруг колодцев.

Погода пока тормозит процесс. На следующей неделе работы пойдут быстрее.

Муниципальное предприятие «Владимирводоканал» обслуживает около 140 километров сетей городской ливневой канализации. Ревизию поводят везде. Бригады водоканала ежедневно откачивают воду с дорог и тротуаров, где из-за быстрого таяния снега образовались лужи.

— Есть проблемные участки на Чапаева и Разина, где при сильных осадках происходит подтопление проезжей части. Вода скапливается у подъездов из-за уклона местности. Устройство ливневой канализации на Чапаева запланировано в этом году. Для ливневки на Разина уже разрабатывается проектная документация, — сообщили в администрации города.

Сделал – убери за собой

При ремонте городских дорог и тротуаров предусматривается укладка нового асфальта с уклоном к дождеприемникам. Совместно с водоканалом с ямами и провалами на проезжей части борется и Центр управления городскими дорогами.

Диспетчерская МУП «Владимирводоканал» — 53-49-09.

— Продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия городских улиц литым асфальтом. В среду ремонтные работы проводятся на ул. Ново-Ямской, Чайковского, Комсомольской, Благонравова, Перекопский военный городок и дороги на село Сновицы, — пояснила пресс-служба мэрии.

По вопросам уборки города Владимира и о местах повреждения дорожного покрытия можно звонить в Центр управления городскими дорогами по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

За уборку дворов многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, — их собственники или арендаторы.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий МКД управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, и в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу — по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).