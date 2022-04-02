Во Владимире поставят больше контейнеров для вторсырья 

Дополнительные контейнеры ставят на мусорных площадках Владимира. Туда можно складывать бутылки, банки, пластик, бумагу. Контейнеры для полезного мусора будут «мигрировать» по дворам для выработки у населения практики по первичной сортировке отходов.

Старая практика

Региональный оператор по обращению с отходами «Биотехнологии» и мусороперегрузочная станция (МПС) Владимира реализуют экологический проект. Он стартовал в марте. Суть его в том, что каждый месяц по владимирским дворам будут распределять 50 контейнеров для полезных отходов.

Объем этот — полсотни емкостей, конечно, небольшой, учитывая, что во Владимире свыше двух тысяч дворов. Но это — только начало. Так сказать, в воспитательных целях. Чтобы население привыкало сортировать мусор и выбирать оттуда пластик.

Нечто подобное во Владимире уже было, когда на многих владимирских площадках стояли контейнеры разных цветов для разного вида мусора. Но, компании, которые этим занималась, свернули эту работу из-за передела коммунального рынка.

Теперь в городе возрождают прежнюю практику.

— С ноября прошлого года мы работаем с мусороперегрузочной станцией Владимира. Туда везут все отходы на сортировку. Сейчас из отдельных контейнеров это сделать проще. Весь мусор сортируется и отправляется на переработку. Все меньше отходов отправляется на полигон, — сообщил директор компании «Биотехнологии» Альберт Скворцов.

За копеечку и без

Контейнеры для раздельного сбора мусора стали ставить во Владимире много лет назад. Тогда в городе работали мусоровывозящие компании «Спецтранс», «УНР-17», «Чистый Владимир». После прихода единого регионального оператора во дворах осталась только малая часть старых контейнеров.

Чем больше таких баков, тем меньше хлопот с сортировкой на станции. Туда можно складывать пластик, стекло, бумагу, картон. Нельзя — строительные и пищевые отходы.

Аналогичные полезные материалы сдают и в пункты приема вторсырья, открытые на улицах Егорова и Центральной (в микрорайоне Коммунар). Вторсырье там принимают за символическую плату, да и режим работы пунктов оставляет желать лучшего.

Они открыты каждый день до половины третьего пополудни, но есть технические перерывы, и нередко операторы закрывают свои конторки раньше времени. В новые же контейнеры можно выкинуть полезный мусор в любое время, правда, без копеечной доплаты.

Затраты на сортировку и переработку отходов включены в тариф для населения. Новые ставки рассчитали еще в прошлом году. Но вступят в силу они с 1 июля 2022-го. Для населения, которому услуги оказывает «Биотехнологии», рост составит 0,5%. Это самый низкий рост тарифов среди региональных операторов по обращению с ТКО.