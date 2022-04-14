Во Владимире готовят к открытию крытую ярмарку для местных аграриев 

Во Владимире появится больше крытых ярмарок, можно будет купить продукцию местных сельхозпроизводителей. К концу года в микрорайоне Веризино начнут работать сразу восемь павильонов.

Купить и отдохнуть

Восемь ярких крытых павильонов поставили у торгово-развлекательного комплекса «Цвет-сквер» в Веризино. С осени прошлого года владимирцы гадали, что будет на этой странной площадке, расположенной на возвышении. Сначала думали — очередной жилой комплекс. Потом — база дорожников. Но оказалось, нечто новое.

ТРЦ «Веризино-Цвет-Сквер» — это комплекс, где жители разрастающегося спального микрорайона смогут закупить продукты и товары, отдохнуть и развлечься. Он занимает общую площадь 6 гектаров. Там разместят 45 павильонов, детский городок, парковки и сквер. Так вот, восемь павильонов отдают под торговлю продуктами, ориентированную, в том числе на местных производителей.

— Сейчас строятся одноэтажные павильоны, идет монтаж конструкций. Собираемся завозить материалы для возведения двухэтажных корпусов. До конца года хотим ввести в эксплуатацию павильоны первой очереди, — поясняют представители застройщика.

За ходом работ можно наблюдать в группах «ТРК «Цвет-сквер». Там фото и видео.

Новый торговый комплекс находится в западной части района Сновицы-Веризино. Застраивает эту территорию «СК Континент». Общая площадь застройки — 51 гектар.

— Предполагается строительство новых современных жилых домов высотой 17 этажей. Проектом предусмотрено возведение всех необходимых учреждений и предприятий повседневного пользования. Часть предприятий социально-культурного обслуживания предполагается разместить в первых этажах проектируемых многоэтажных домов. Большое внимание уделено транспортной логистике, распределению автомобильных и пешеходных потоков, организации системы кратковременного и постоянного хранения автомобилей, организации площадок для отдыха населения квартала, — сообщается в проектной документации.

Как водится, жилые дома стали строить в первую очередь. Потом традиционно выступает торговля. А уж в финале социнфраструктура: садики, школы, поликлиники. Все объекты на карту нанесены. Но сроков реализации нет.

Другие варианты

Кроме планируемых корпусов в Веризино уже сейчас на крытых ярмарках Владимира ежегодно предоставляется порядка ста мест для продажи продукции местных сельхоз- и товаропроизводителей на льготных условиях.

Летом и осенью устраивают сезонные ярмарки у гипермаркетов «Глобус» и «Лента», на Батурина, Василисина, Юбилейной. На днях мэрия анонсировала открытие майской и пасхальной ярмарок. Правда, места их размещения пока так и не назвали.