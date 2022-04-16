Во Владимире будут соединять уже действующие дороги   

В ближайшие годы во Владимире расширят и соединят между собой ряд уже существующих дорог. Авторы новой версии генплана решили не плодить новых проектов, а отработать все то, о чем говорили и что обещали в плане развития транспортных коммуникаций городские власти.

Три проекта

Наиболее актуальная задача — расширение улицы Чапаева. Это постоянно ощущают на себе те, кто пользуются развязкой на Сперанского, запущенной полгода назад.

В проекте генплана говорится, что дорогу на Чапаева расширят уже в 2023 году. Но в мэрии настроены не столь позитивно. Реализация проекта сопряжена со сложностями: нужно расселить частные дома, стоящие вдоль дороги. А денег на это явно нет.

Протяженность участка дороги, который надо расширить, 750 метров.

Второй резонансный проект — соединение Мира и Студенческой. Вчерне дорога есть: выложили в щебне в прошлом году. Но после этого все остановилось. Возможно, в этом году путь все же заасфальтирует застройщик, который возводит в этом месте дома.

Третий проект — с «бородой». Это соединение улицы Северной и Почаевского проезда. 450 метров, а не могут проложить с десяток лет. Раньше глава города Андрей Шохин в своих заявлениях об этом объекте был весьма оптимистичен. Но заводскую землю (она проходит по территории «Электроприбора») так и не освоили. Там по-прежнему парковка.

Перспективные планы

Еще одно актуальное направление — перешеек между Диктора Левитана и юго-западом. Предполагалась дорога с улицы Фатьянова. Но этот маршрут – через дачи, владельцам которых потребуется альтернатива. Очень сомнительно, что достойная найдется.

— Второй вариант запланирован от северной части 8 ЮЗ. Земельный участок между учебными заведениями передан в муниципальную собственность. Планируются выезды к ипотечным домам и заправке. Плохо то, что улицу Диктора Левитана не расширишь, а она очень узкая, — пояснили в управлении архитектуры.

В связи со строительством Рпенского проезда интересен еще один дорожный объект — расширение улицы Красносельской. Длина участка — 650 метров. Проектировщики внесли в генплан срок реализации — 2025-й.

Самая масштабная перспектива — новая дорога из Загородного к Б. Нижегородской со строительством моста через Клязьму.

— Новый маршрут просчитан с выходом у хлебозавода. Есть прежний вариант, через «Владэнерго». В любом случае, главная сложность — перейти железную дорогу с её инфраструктурой, — сказали в управлении архитектуры города.

В обновленной версии генплана сохранился восточный обход Владимира, добавлены северный обход протяженностью 34 километра и платная магистраль М-12 «Москва-Казань».

Вопрос только с реализацией дорожных планов. Пока не приходится сомневаться только в запуске М-12 и Рпенского проезда.