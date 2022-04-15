Вниманию садоводов! Большая вода добралась до 144 приусадебных участков

Из-за активного весеннего паводка многие дачники Владимирской области рискуют в грядущие выходные не добраться до своих приусадебных участков. Вода затопила, по данным на сегодняшний день, 144 участка и продолжает прибывать. В региональном управлении МЧС рекомендуют жителям области заранее уточнить маршруты поездок.

Что затопило

По данным на утро 15 апреля, большая вода добралась до 32 приусадебных участков в Судогодском районе, 35 в Киржачском, 77 в Петушинском.

В ближайшие сутки прогнозируется подтопление четырех приусадебных участков, расположенных в микрорайоне Малые Сокольники в Собинке, четырех участков в СНТ «Связист» во Владимире и восьми участков в Юрьеве-Польском.

Прогнозируется также перелив дорожного полотна у деревни Фрязино Судогодского района и у деревни Сущево Суздальского района.

На территории региона также остаются подтопленными два моста в Собинском и Александровском районах, 4 участка дорог. Две в Александровском районе, одна в Собинском и одна в Петушинском. Подтоплен также жилой дом в поселке Труд Петушинского района.

В квартиры вода не проникла, пострадавших нет.

На контроле сотрудников МЧС также понтонная переправа через Клязьму в Вязниках. Автомобильное движение сейчас ограничено, мост работает в пешеходном режиме.

Все реки вскрылись

По состоянию на 15 апреля, все реки области вскрылись ото льда. Среднесуточные изменения уровней воды на реках области составили до 23 сантиметров, сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.

Мониторинг паводковой обстановки проводится при помощи 11 гидрологических постов и 16 водомерных линеек.

Ранее «Призыв» рассказывал, что глава региона Александр Авдеев вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Алексеем Купиным оценили обстановку — на вертолёте облетели места, где риски от половодья наиболее высоки.