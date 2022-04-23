Власть и бизнес обсудили второй пакет поддержки предпринимателей 

Владимирская область готовит второй пакет мер поддержки для малого и среднего предпринимательства (МСП). На что может рассчитывать бизнес, обсудили вчера во Владимире на «круглом столе». Форум по региональным аспектам господдержки кроме предпринимателей собрал чиновников, областных депутатов и депутатов Госдумы.

Второй пакет

Первый пакет поддержки приняли в конце марта. Он составил 800 миллионов рублей и был направлен на поддержку крупных отраслей: строительства, промышленности, сельского хозяйства. Второй пакет будет сосредоточен на отдельных секторах МСП. Его ориентировочная стоимость — порядка 400 миллионов рублей.

Врио губернатора Александр Авдеев:

У нас доля МСП в экономике — примерно 30%. Больше, чем в среднем по стране. Потенциал бизнеса очень хороший.

Мы продолжаем меры поддержки, начатые в ковидный период. В четыре раза снижена арендная плата, снижены налоги.

Мы приняли ряд программ, которые направлены на поддержку малых форм сельского хозяйства. Удвоены меры поддержки для развития овощеводства, животноводства, на приобретение техники.

Предприятия понимают, что освобождаются определенные ниши, которые были заняты импортными производителями.

Малые предприятия, по словам главы региона, уже получают приличные заказы, которые раньше выполняли зарубежные компании. Бизнесу нужно помочь с приобретением оборудования, техники. Кроме того, нужно решить финансовые вопросы.

— Одна из главных мер поддержки — длинное и дешевое кредитование отрасли малого и среднего предпринимательства. Сегодня большая часть предприятий не может кредитоваться. Но сейчас снижается ключевая ставка ЦБ, идет снижение курса доллара, — заявил спикер Заксобрания Владимир Киселев.

Пострадавшие отрасли

В ходе «круглого стола» участники обсудили «болевые точки», мешающие МСП чувствовать себя сносно в новых условиях, К проблемам, например, относятся завышенные требования торговых сетей, введение с их стороны предоплаты. Малым предприятиям и раньше сложно было зайти в сети, а теперь сохранение позиций требует слишком многого.

— Есть ряд отраслей, которые несмотря на поддержку, испытывают негативный эффект от санкционного давления. Это, к примеру, кинотеатры. Прекращение показов зарубежных фильмов приводит к падению выручки. Им нужна поддержка, как во время пандемии, — считает бизнес-омбудсмен Владимирской области Алла Матюшкина.

Еще одна рискованная зона – страховое дело. Сегодня страховой компании отремонтировать машину после ДТП по полису ОСАГО невозможно. Методика расчетов, сроки ремонта — нереальны.

Много вопросов возникло по маркировке продукции. Нельзя ли ее сейчас приостановить, расходов и без того много?

Поддержку просят и самозанятые — те, кто работают по патенту. Среди них много парикмахеров.

Также важно сохранить мораторий на проверки от надзорных ведомств, упростить процедуру получения отсрочки по кредитным платежам. Все эти предложения депутаты профильных комитетов Госдумы записали. Самые острые проблемы предпринимателей услышали. Теперь стоит ждать соответствующих решений.