Владимиру, Коврову и Мурому добавили средств на ремонт дорог

Во Владимирской области проходит ямочный ремонт дорог. Он продлится до конца мая. Дополнительное финансирование на эту кампанию — 300 миллионов рублей — выделили из регионального бюджета. Эти средства получат самые большие города области – Владимир, Ковров и Муром, сообщил на «прямой линии» глава региона Александр Авдеев.

Большие города – большие деньги

Плохое состояние дорог дороги — очень актуальная тема весной. Большая часть звонков и сообщений на «прямую линию» с Александром Авдеевым была посвящена проблемным участкам на тротуарах и проезжей части.

— Не все дороги выдерживают перепады температур. Не хотелось бы, чтобы автомобилисты говорили, что со снегом и льдом с дорог сошел асфальт. Нужно ямочный ремонт делать оперативно. Я принял решение выделить дополнительно средства на ямочный ремонт не только на магистралях, но и на въездах во дворы. Акцент сделали на крупных городах, — сообщил врио губернатора.

Финансирование ямочного ремонта увеличено в полтора раза.

На муниципальные дороги добавили еще 300 миллионов рублей. В частности, дополнительную субсидию получит Ковров на ремонт улиц, по которым на время ремонта Павловского моста ездят легковушки и автобусы. В частности, каток пройдется по улицам Свердлова и Социалистической.

Всего в этом году на дорожную отрасль во Владимирской области направят 8,1 миллиарда рублей. Будет приведено в порядок 309 километров дорог и тротуаров. В 17 населенных пунктах по 25 километрам дорог проложат наружное освещение. Свыше 2,7 миллиардов рублей потратят на ремонт муниципальных, в том числе сельских, дорог.

Во Владимирской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональной дорожной сети работы запланированы на 24 объектах. Подрядные организации будут трудиться на 18 автомобильных дорогах и 4-х мостовых переходах, освоив 1,393 миллиарда рублей.

Работы во Владимире

Во Владимире подрядчики уже успели положить новый асфальт на первые объекты ремонта. Дорога стала ровнее на Московском шоссе. Сейчас этот же подрядчик — компания «ВладСК», вышел на улицу Казарменную.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» во Владимире планируют капитально отремонтировать 14 дорожных объектов. Мэрия считает еще один объект, по улице Егорова. Но она перебросила его из прошлогоднего плана, поскольку не расплатилась с подрядчиком. Там все работы выполнены еще осенью.

На самый масштабный объект — улицу Добросельскую уже завезли спецтехнику. Работы начнутся на участке от Суздальского проспекта до улицы Егорова. Должны положить около 18 тысяч квадратных метров асфальта.