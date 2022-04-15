Владимирцы не смогли проголосовать за скверы из-за технических сбоев

Сегодня — первый день голосования, когда жители Владимирской области выбирают общественные пространства, которые можно благоустроить в этом году. Но голосованию помешали технические сбои. Портал «Городская среда» переадресует желающих сказать «да» понравившемуся скверу, парку или площадке на портал госуслуг. А у того технические проблемы с голосованием.

Голосование проходит с 15 апреля по 30 мая.

Надо полагать, два портала не выдержали шквала обращений от граждан, душой переживающих за развитие комфортной городской среды. Впрочем, и сами проекты благоустройства общественных пространств нельзя посмотреть. Такой раздел пропал еще накануне голосования.

Нельзя посмотреть и проекты скверов и парков, за которые голосовали в прошлом году. Будем надеяться, что уже на следующей неделе дела поправятся. И жители смогут выразить свои симпатии еще до того, как срок голосования подойдет к концу.

Что выбирают

На выбор представляется 34 общественных пространства. Наибольший выбор представил Владимир — восемь объектов. Это площадь Победы, сквер по улице Добролюбова, сквер по улице Сперанского, сквер «Гвардейский», сквер по проспекту Строителей в районе остановки «Улица Белоконской», сквер «Зерновский», улица Девическая, сквер на улице Горького в районе дома №89.

Жители Мурома будут выбирать из шести проектов. Это благоустройство улицы Первомайской (от ул. Воровского до Троицкой площади), сквера в районе д. 11 по улице Свердлова, улицы Московской (от д. 17 и 24 до Владимирского шоссе), Окского парка, территории ул. Коммунистической (от ул. Первомайская до ул. Артема), набережной реки Оки.

Есть еще четыре объекта в Курлово: парк культуры, набережная, пешеходная зона, детская площадка. Александров выдал три: парк культуры и отдыха имени 200-летия (верхняя часть), Ликоушинский массив, Дичковское озеро. А вот в Собинке, Киржаче, Вязниках и Мстере всего два проекта на выбор.

Некоторые любят побыстрее

— В голосовании должно принять участие 89 тысяч жителей области. Как только будут подведены итоги голосования, муниципалитеты смогут формировать техзадания, проводить аукционы для выбора подрядной организации, — сообщила директор департамента ЖКХ региона Елена Семенова.

В регионе есть муниципалитеты, готовые работать на опережение. Например, в Вольгинском, Городищах, Гороховце, Камешкове, Киржаче и Покрове уже завершено благоустройство части дворов и общественных пространств. Все потому, что там провели торги и выполнили работы еще в прошлом году. А в январе этого года получили федеральные деньги и заплатили подрядчикам.

Всего в 2022-м во Владимирской области запланировано благоустройство 65 дворовых территорий и 35 общественных пространств. На реализацию федерального проекта «Создание комфортной городской среды» направят 451,6 миллионов рублей.