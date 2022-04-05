Владимирцам выставили 13-е счета с суммами от 10 до 16 тысяч рублей 

Большинство владимирцев получили мартовские счета за отопление. Выставленные суммы, и без того довольно внушительные, пополнились еще одним платежом — корректировкой за отопительный период 2021 года. Это аналог так называемой 13-й квитанции. Суммы запредельные — от 10 до 16 тысяч рублей. Заплатить надо до 10 апреля.

Скверный сюрприз

Отдельно 13-я квитанция больше не приходит, но от этого не легче: сумму просто включили в обычную ежемесячную платежку. Перерасчет за прошлый год предъявляется абонентам в течение первого квартала. Раньше это происходило в январе-феврале. В этом году энергетики попытались максимально отсрочить негативную реакцию жителей.

Но в сегодняшней ситуации, когда цены растут ежедневно на большинство товаров и услуг, дополнительные коммунальные счета воспринимаются очень и очень болезненно.

— Цензурных слов не нахожу, глядя на эту сумму. Всегда исправно платим за отопление. В течение всего года по 1,5-2 тысячи рублей. А тут плюсом 10 тысяч рублей! Откуда семье из трех человек с весьма средним доходом найти такую сумму в короткий срок? Подали на рассрочку, посмотрим, что предложат, — рассказывает жительница дома проспекту Ленина,5 Евгения.

В доме Евгении стоит общедомовой прибор учета тепловой энергии, но ежемесячно с него показания не снимают. В каждой квартире — газовые колонки для подогрева воды. В квартирах не жарко. Люди на перетопы не жалуются. И очень удивляются: зачем они платят весь год, если потом выходят такие космические суммы?

У жильцов с Фейгина, 23-а счета еще выше. У одной из семей корректировка вышла на сумму 16,4 тысячи рублей!

Объяснения всегда найдутся

Люди жалуются в жилищную инспекцию. Там говорят — есть объективные причины. Первая: зима в 2021 году была холоднее в среднем на 3,5 градуса, чем в прошлые годы. Вторая: отопительный сезон начался раньше и закончился позже обычного. Все это дополнительные расходы.

Теплоснабжающие организации пояснили, что в нынешнем холодном сезоне потребление ресурса было высоким, но платеж рассчитывался по данным теплого года. Поэтому счета 2022 года будут формироваться по факту потребления за 2021 год.

С января 2022 года новые расчеты сделали для 680 многоквартирных домов.

— Корректировка будет связана с доначислением. В прошлые годы были больше возвратные корректировки из-за теплой зимы. Сейчас рассчитали доначисления для 609 домов на сумму 135 миллионов рублей, — говорит директор владимирского филиала «Энергосбыт Плюс» Валерий Маковский.

Помимо температурных причин называют также уровень энергоэффективности домов. Это — сфера ответственности управляющих компаний: как они готовились к зиме. Утеплили ли фасады, чердаки, поставили ли погодозависимые установки.

Нужно было вовремя закрыть окна, двери, чердаки, чтобы не выпускать тепло. Все, что потребил дом, вернется его жителям в платежках, уверяют энергетики.

Компания «ЭнергосбыТ Плюс» советует оплачивать скорректированные счета в положенный срок и онлайн: через личный кабинет, приложение или сайт. Без комиссии также можно оплатить в офисах компании.

В целом по области теплоснабжающие организации произвели корректировку на сумму 315 миллионов рублей. Подробные расчеты на каждую квартиру собственник может посмотреть в личном кабинете на сайте компаний.