Владимирцам предлагают обсудить новую дорогу на юго-западе

Владимирская мэрия выставила на суд общественности проект новой дороги. Она будет вести от высотной застройки последних лет на Нижней Дуброве до частных домов в бывшем совхозе «Вышка». Проект предлагают обсудить на сайте муниципалитета. Но для полного понимания лучше заглянуть в последнюю версию генплана, который также присутствует на сайте. Там новый объект уже есть, и схема его в этом документе понятнее и четче.

Виртуальный формат

В течение месяца владимирцы могут изучать на сайте будущую дорогу и оставлять свои замечания и предложения. Правда, сколь-нибудь убедительное суждение по схеме, предложенной муниципалитетом, составить сложно. Участникам общественных обсуждений совершенно не объясняют, зачем нужна эта дорога и почему она пройдет именно от Нижней Дубровы, 48-а до улицы Совхоз Вышка, 17.

Поэтому въедливым жителям города, интересующимся развитием городской среды, предлагаем заглянуть в последнюю версию генплана, разработанную проектным институтом «Гипрогор». Она тоже есть на муниципальном сайте.

И там вы увидите, что маленький отрезок, который и предлагают обсудить, будет составной частью большой дороги с выходом к железнодорожным путям. А там, как неоднократно заявляла мэрия, построят автомобильную дорогу. То есть появятся дублеры Верхней и Нижней Дубровы.

Между гаражами

В юго-западном районе ведется активное жилищное строительство. Высотки растут, как грибы. А у новоселов есть только один выезд — на кольцо Верхней и Нижней Дубровы.

Движение по нему стало значительно безопаснее с пуском светофоров, но интенсивность, особенно в часы пик, снизилась в разы.

В позапрошлом году «Призыв» делал репортаж по поводу перспективной дороги из юго-западного района с выездом на Московское шоссе. Между гаражами давно проложена грунтовая дорога, которой регулярно пользуются автомобилисты. Но вот мэрия планы на нее пока не озвучивает.