Владимирскому пациенту пересадили сердце с помощью телемедицины

54-летнему жителю Владимирской области, который нуждался в пересадке сердца, спасли жизнь. В этом специалистам Областной клинической больницы помогли возможности телемедицины. Подробности рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В очереди на трансплантацию

Пациент, перенесший инфаркт миокарда и проходивший лечение острой стадии болезни в районной больнице, поступил в ОКБ в августе прошлого года. В ходе ультразвукового исследования сердца врачи установили, что инфаркт миокарда завершился тяжелым изменением сердечной мышцы, снижением насосной функции.

В ближайшем будущем пациент вряд ли смог самостоятельно себя обслуживать.

По состоянию пациента владимирских врачей срочно проконсультировали специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Федеральные эксперты, оценив данные, представленные коллегами, пришли к выводу, что мужчина нуждается в трансплантации сердца.

Пациент дал согласие на операцию и находился в очереди на трансплантацию. Операция по пересадке донорского сердца успешно состоялась в начале апреля в федеральной клинике.

Справка. В очереди на трансплантацию три списка пациентов. В первом списке – критические пациенты, которые без операции могут умереть, во втором – больные в крайне тяжелом состоянии, у них вместо сердца работает механический насос. В третьем – те, кто поддерживает работу сердца лекарственной терапией. Как только появляется донорский орган, пациент обязан в течение суток прибыть в клинику для трансплантации.

Эффективность телемедицины

В облздраве уточнили: это далеко не единственный случай командной работы врачей ОКБ и федеральных клиник. Центр телемедицинских консультаций работает в областном медучреждении уже седьмой год, и за это время доказал свою эффективность. Специалисты проводят совместные консультации пациентов, обсуждают клинические рекомендации, формируют план обследования и коррекции лечения.

Помимо взаимодействия с федеральными центрами врачи ОКБ консультируют пациентов районных больниц. Наиболее востребованы такие направления как нефрология, нейрохирургия, гематология, пульмонология, гастроэнтерология и кардиология.

В прошлом году по заявкам медучреждений было проведено 1600 телеконсультаций, а со специалистами федеральных центров за тот же период – 85 телеконсультаций. Наиболее активное взаимодействие – со специалистами НМИЦ гематологии, кардиологии, глазных болезней и трансплантации органов.