Владимирское отделение Сбербанка выдало первый льготный кредит по программе Минпромторга России

В рамках программы уже выдан первый кредит владимирской компании. Сумма кредита составила 7,4 млрд рублей, сроком на 12 месяцев. Полученные средства будут направлены на увеличение производственных мощностей и сохранение рабочих мест.

По условиям программы получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утверждённых Правительственной комиссией при Минпромторге России. Финансирование предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. К отраслям, которые могут получить финансирование в рамках программы, относятся: обрабатывающие производства, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, транспортировка и хранение, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля и др.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк

«Правительство России определило условия кредитования, а также порядок и условия субсидирования. Предприятия Владимирской области одними из первых в стране получили поддержку в рамках программы. Благодаря оперативной работе команды наши клиенты смогут реализовать все свои планы и сохранить штатную численность».

ПАО Сбербанк