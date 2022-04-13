Владимирское отделение Сбербанка поддержит конкурс для предпринимателей «Дорогу стартапам»

С 7 апреля во Владимирской области стартовал конкурс для предпринимателей «Дорогу стартапам». Конкурс проводится в рамках реализации основного мероприятия «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес» при поддержке Администрации Владимирской области, Департамента предпринимательства Владимирской области, ГАУ «Владимирский областной бизнес-инкубатор», ВОО «ОПОРА РОССИИ» и Владимирского отделения ПАО Сбербанк.

В рамках конкурса будет проведен очный тренинг по подготовке презентации стартап-проекта. 10 лучших стартап-проектов получают возможность упаковать свой бизнес вместе с опытным наставником, действующим предпринимателем, который поможет прокачать и оформить стартап-проект для будущей презентации перед экспертным жюри и потенциальными инвесторами. Эксперты Владимирского отделения Сбербанка также выступят в качестве наставника, дадут оценку по развитию и реализации бизнес-проекта.

Предприниматели, желающие принять участие, могут подать заявки до 21.04.2022г. включительно. Чтобы успешно пройти отбор и стать участником конкурса, нужно заполнить заявку на сайте https://startup-road.ru и прикрепить файл начальной презентации проекта.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Одна из наших целей – помочь бизнесу адаптироваться к новым рыночным условиям и найти новые возможности для роста. Участие в проекте «Дорогу стартапам» — это отличная возможность для предпринимателей найти ниши, которые будут наиболее востребованы в наше время. Со своей стороны, эксперты Сбера помогут участникам объективно оценить риски и принять эффективную стратегию, а также предложат необходимые инструменты для развития бизнеса».

ПАО Сбербанк