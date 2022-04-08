Владимирское отделение Сбербанка и «ОПОРА РОССИИ» подписали соглашение о сотрудничестве

Управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко подписал соглашение с председателем Владимирского отделения «ОПОРА РОССИИ» Александром Захаровым.

Цель соглашения — определение перечня мер в рамках поддержки малого и среднего бизнеса во Владимирской области, развитие банковских услуг для предпринимателей, а также проведение различных общественно-значимых акции и мероприятий для повышения эффективности финансирования субъектов малого и среднего бизнеса.

На встрече обсуждались важные вопросы поддержки малого и среднего бизнеса в текущем периоде, основные пути решения для выхода предприятий сегмента малый бизнес из сложных ситуаций и другие актуальные аспекты, касавшиеся взаимодействия сервисов банка и бизнес-объединения.

Кроме того, между участниками встречи был достигнут ряд договорённостей относительно проведения совместных круглых столов в части продуктов, которые направлены на развитие малого предпринимательства и реализуются в Сбере.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Вопросы эффективного взаимодействия Сбера и предпринимательского сообщества становятся всё более актуальными. Важно сегодня помочь предпринимателям адаптироваться в изменившихся условиях, найти точки роста. Именно поэтому подобную синергию с «ОПОРОЙ РОССИИ» во Владимире трудно переоценить. Со своей стороны, мы готовы участвовать в мероприятиях «ОПОРЫ РОССИИ» для помощи и развития предприятий нашего региона, а также участвовать в обсуждении и предложении мер по поддержке бизнесменов».

Александр Захаров, председатель ВОО «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Сегодня бизнес Владимирской области нуждается в поддержке и внимании со стороны финансового сектора, и чем больше мер и решений будет принято, тем больше предприятий смогут сохранить свой функционал. Уверен, что благодаря сотрудничеству со Сбером, мы сможем выстроить диалог с предпринимателями. В рамках заключенного соглашения будут проводиться совместные мероприятия, которые помогут владимирскому бизнесу стабильно развиваться».

ПАО Сбербанк