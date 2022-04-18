Владимирский гимнаст стал лучшим на чемпионате России

Владимирские спортсмены блестяще выступили на чемпионате и первенстве России по спортивной гимнастике в Казани. Помимо командного «золота», отличный результат показал Кирилл Прокопьев, взяв еще две медали в личном зачете. Одна из них высшей пробы.

Золото и серебро

Воспитанник владимирской школы по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачёва Кирилл Прокопьев взял золотую медаль в вольных упражнениях. Он набрал 14,266 балла.

Серебряную медаль в этой дисциплине завоевал олимпийский чемпион Токио в командном многоборье Никита Нагорный (14,200). Бронза досталась Даниелу Маринову (13,766). Еще одна награда Кирилла Прокопьева на чемпионате России – серебряная медаль. Ее удалось завоевать в личном многоборье, наш спортсмен уступил 0,399 балла Артуру Далалояну.

Напомним, что ранее владимирский гимнаст завоевал «золото» в составе сборной команды Центрального федерального округа-1. Вместе с ним отличились еще три наших атлета: Владислав Новокшонов, Илья Кибартас и Алексей Ростов. По сумме всех упражнений победители показали результат 328,225 балла.

Чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике проходили в Казани с 13 по 17 апреля.

В первый день были разыграны награды командного турнира, в пятницу спортсмены боролись за медали в личном многоборье, в заключительные два для соревнований — за медали в упражнениях на отдельных снарядах.

Юниоры не отстают

Две серебряные медали на чемпионате России завоевали также Владислав Новокшонов и Илья Кибартас. Новокшонов стал вторым в опорном прыжке, а Кибартас — в упражнениях на перекладине. После небольшого отдыха спортсмены начнут готовиться к Кубку России, который пройдёт в Калуге.

Не отставали от старших товарищей и владимирские участники первенства России. Юниоры показали отличный результат.

Всеволод Коротков завоевал сразу 6 медалей: 3 золотых в вольных упражнениях, упражнениях на брусьях и перекладине, 2 серебряных в многоборье и опорном прыжке и бронзу в упражнении на кольцах. Камолитдинов Тимур взял серебряную медаль в опорном прыжке, сообщает департамент физической культуры и спорта Владимирской области.

Поздравляем спортсменов и их тренеров с блестящими результатами!