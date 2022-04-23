Владимирские студенты разработали дизайн-проекты благоустройства сквера в Кольчугино

Над разработкой дизайн-проектов для общественных пространств региона трудятся не только проектные организации. Студенты Владимирского строительного колледжа представили свои варианты благоустройства сквера имени Ленина в Кольчугино.

Взгляд молодых

Студенты Кирилл Ивановский и Полина Кочина разработали два концептуально разных дизайн-проекта. Так, проект Кирилла Ивановского предполагает зонирование сквера. Отдыхать в таком месте понравится людям разных возрастов.

Поскольку эта территория находится в жилом секторе, там предусмотрены детские площадки, спортплощадка с тренажёрами, а также велопешеходные прогулочные зоны. Автор проекта предлагает лишь незначительное изменение существующего ландшафта и сохранение озеленения. При этом добавлен фонтан, небольшой пруд и новые виды растительности.

В проекте Полины Кочиной основной акцент сделан на сохранении дорожек и лип, которые имеют историческую ценность для города и граждан.

Студенты-архитекторы предложили свои идеи благоустройства

Голосование продолжается

— Отдать предпочтение одному из этих дизайн-проектов сквера имени Ленина в Кольчугино можно через портал госуслуги в личном кабинете, на сайте 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтёров, — уточняет пресс-служба областной администрации.

Напомним, что до 30 мая на единой федеральной платформе «Городская среда» проходит онлайн-голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2023 году.

На выбор представлено 34 общественных пространства. Больше всего во Владимире — сразу восемь объектов. Отдать свой голос могут жители региона старше 14 лет.

Ранее «Призыв» рассказывал про технические сбои, помешавшие голосованию. Портал «Городская среда» переадресует желающих сказать «да» понравившемуся скверу, парку или площадке на портал госуслуг. А там то и дело сбои.