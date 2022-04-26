Владимирские поисковики открыли полевой сезон 2022 года

Поисковики Владимирской области открыли полевой сезон. В минувшие выходные они отправились к местам боёв, проходивших в Великую Отечественную войну. Места раскопок – Смоленская и Ленинградская области. Первые экспедиции продлятся до 7 мая.

55 добровольцев

В первые экспедиции нынешнего года отправились две группы поисковиков. Большая часть ребят будет работать в Смоленской области в составе сводного поискового отряда «Часовые Памяти». Туда, в Велижский район, поехали 40 добровольцев из Владимира, Александровского, Гусь-Хрустального, Меленковского, Муромского и Судогодского районов.

В поисковом клубе средней школы №21 города Владимира напутственные слова участникам экспедиции сказали председатель комиссии по молодежной политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты Владимирской области Татьяна Старикова и специалист областного департамента образования Игорь Мальгин.

В годы Великой Отечественной войны в ожесточённых боях под Велижем погибли 50 тысяч советских бойцов.

7 мая, в последний день экспедиции, на поле Памяти «Нижние Секачи» пройдет торжественная церемония захоронения воинов, обнаруженных поисковиками.

Ещё 15 поисковиков из Радужного, Киржачского района и кадетской школы-интерната имени Пожарского отправились на межрегиональную Вахту Памяти в Гатчинский район Ленинградской области. Они войдут в состав сводного поискового отряда «Гром». Наши ребята проводят экспедиции под Гатчиной с 2001 года.

Главная цель поисковиков − «возвращение» погибших воинов домой: до сих пор тысячи советских солдат лежат на полях сражений той страшной войны. Каждый год этот печальный список хоть немного, но уменьшается благодаря командам добровольцев со всей страны.

Работа продолжится

В год ребята проводят 3-4 поисковые экспедиции. Но когда заканчивается полевой сезон, деятельность поисковиков не прекращается. Продолжается архивная работа, документирование проведенных экспедиций, розыск родственников найденных бойцов, идёт работа по подготовке юных поисковиков.

Поисковому движению во Владимирской области – больше 20 лет.

Владимирское поисковое движение сформировалось на заре двухтысячных. С 2001 года поисковики организуют и принимают участие в экспедициях на местах боев Великой Отечественной войны в Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской, Калужской областях, республиках Крым и Северная Осетия.

За годы работы проведено более 70 экспедиций, обнаружены останки более 1100 солдат и офицеров Рабоче-крестьянской Красной Армии, установлены имена более ста из них.