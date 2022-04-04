Владимирские перевозчики прогнозируют транспортный коллапс 

Автобусов выходит на линию все меньше х

Ситуация с общественными перевозками во Владимире стала хуже. Пассажиры ощутили это на себе. Улучшить ее не смогло даже повышение тарифа. Эту меру смикшировал скачок цен; перевозчики не в состоянии купить запчасти и шины. Либо нужно снова повысить стоимость проезда, либо увеличивать интервалы движения автобусов. Пока выбирают второе.

Приехали!

Мы эту неделю ездим только с пересадками. С Верхней Дубровы до Горького, из центра в Доброе добраться даже днем проблематично. Ожидание 30-40 минут. Ищем на табло привычный маршрут, там написано либо «конечная», либо прибытие через час-два, — отметила жительница областного центра Ирина.

С пересадками поездка обходится минимум в 52 рубля в один конец. А перевозчики сегодня говорят о том, что компенсация всех расходов выльется в повышение проезда до 50 рублей. Если тариф не пересмотрят или не введут бюджетную поддержку, часть перевозчиков может сойти с дистанции еще до конца года.

Парк всех перевозчиков на 50, а то и на все сто процентов состоит из немецких автобусов «Mercedes-Benz» или «MAN». С поставками запчастей этих производителей возникли трудности. Те, что еще остались, подорожали в 3-4 раза. Выросли цены на масло, тосол, подорожала страховка, — перечисляет расходы представитель владимирского перевозчика.

Учитывая высокую интенсивность использования автобусов, постоянно нужно менять шины. «Continental» подорожали с 30 до 80 тысяч рублей, баллоны производства «Кама» — с 21 до 56 тысяч.

Жесткая экономия

Постоянные контракты на пять лет мэрия Владимира заключила с девятью перевозчиками. В городе из 35 маршрутов не разыграны еще пять. И найдутся ли желающие на них заступить – большой вопрос.

Транспортные компании по условиям конкурса взяли на себя ряд обязательств.

Перевозчики должны повесить информационные табло в салонах автобусов, перекрасить кузова в единый красно-белый цвет, поставить видеорегистраторы.

Все, что требует сейчас администрация, обойдется в миллион рублей на каждый автобус. Это 50-100 миллионов рублей. Мы все понимаем, что на плаву останется разве что «Владимирпассажиртранс», — считает представитель одного из владимирских перевозчиков.

Компания «Владимирпассажиртранс» — акционерное общество, у которого 100% акций принадлежит администрации города. Ежегодно оно получает бюджетную поддержку. В этом году транспортное предприятие получит 42 миллиона рублей.

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Московские ЛиАЗы часто стоят на ремонте. Стоп из видео администрации области

Поэтому прогнозы частных перевозчиков вполне оправданны. Ведь были случаи, когда «ВПТ» получал дополнительные транши. Впрочем, и обновление автопарка за казенный счет намечено только в отношении «Владимирпассажиртранса».

Напомним, что на днях перевозчики уже предприняли первую попытку сократить свои расходы, уменьшив размеры билетов вдвое. Чуть-чуть сэкономили на бумаге, но в общем масштабен затрат это капля в море.

Теперь на линию выпускают меньше автобусов, чтобы удержать парк в строю. Что будет дальше? Сократят рабочую смену? Еще больше увеличат интервалы? Начнут увольнять кондукторов, переложив обязанности по обилечиванию на водителей? В любом случае, негативный эффект почувствуют пассажиры, то есть мы с вами.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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