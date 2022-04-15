Владимирские гимнасты взяли «золото» на чемпионате России

Владимирские атлеты стали победителями чемпионата России по спортивной гимнастике, который проходит в эти дни в Казани. Кирилл Прокопьев, Владислав Новокшонов, Илья Кибартас и Алексей Ростов завоевали золотые медали в составе сборной команды Центрального федерального округа-1.

Командная победа

По сумме всех упражнений победители показали результат 328,225 балла. Второе место заняла сборная Приволжского федерального округа (322,625). Тройку лучших замкнула команда Москвы, в составе которой олимпийские чемпионы Токио в командном многоборье Никита Нагорный и Артур Далалоян, выступающий параллельно и за наш регион. Сумма балов за бронзу (321,293).

— Борьба была непростой. Это видно по оценкам судей. Команды шли очень плотно друг к другу. Кирилл, Владислав, Илья, Алексей, вы настоящая гордость Владимирской земли! Отдельная благодарность тренерам. В очередной раз убеждаюсь, что у нас в области отличная гимнастическая школа, — поздравил гимнастов и их тренеров глава региона Александр Авдеев.

Наши гимнасты завоевали 4 золотые медали в составе команды.

Ранее серебряным призером чемпионата стала владимирская спортсменка Арина Семухина. Гимнастка заняла второе место в упражнениях на разновысоких брусьях. В этом году чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике проходят в новом формате: сначала выступали женщины, затем – мужчины.

Болеем за наших

Чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике в столице Татарстана продлятся до 17 апреля. Для многих спортсменов старт станет первым серьезным испытанием после Олимпиады.

Ждем побед от наших спортсменов в личных зачетах. Финалы личного многоборья среди мужчин состоятся сегодня, 15 апреля: 10.00 – 16.00, юниоры; 17.00 – 19.30, взрослые. Финалы в отдельных видах запланированы на 16 и 17 апреля.

Все трансляции турнира доступны онлайн на официальном сайте федерации спортивной гимнастики России.