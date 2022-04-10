Владимирская область закупает авто для медиков и лесников 

Владимирская область закупит легковые автомобили для поликлиник, медицинских амбулаторий и для лесничеств. На это потратят 60 миллионов рублей. Три контракта уже выставлены на торги.

Машины для здоровья

Департамент здравоохранения приобретает 47 автомобилей, по миллиону рублей за каждый. Это отечественные машины марки «Лада». Все пятидверные универсалы белого цвета. Продавец должен будет нанести на кузов логотип «Служба здоровья».

— 22 легковых автомобиля заменят технику, выработавшую свой ресурс, а ещё 25 машин закупят для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена Владимирской области в рамках федеральной целевой программы нацпроекта «Здравоохранение», — сообщала ранее пресс-служба администрации области.

Машины нужны для оказания медпомощи на дому, забора анализов и доставки лекарственных средств.

Больше всего автомобилей получит Собинская районная больница – девять. По шесть машин дадут Вязниковской, Меленковской, Петушинской и Суздальской районным больницам. Четыре авто перейдет Гороховецкой ЦРБ, по паре — Камешковской, Ковровской и Судогодской. А Киржачской, Кольчугинской, Селивановской и Юрьев-Польской райбольницам достанется лишь по одной легковушке.

Обновление автопарка проходит по программам «Развитие здравоохранения Владимирской области» и «Модернизация первичного звена здравоохранения». В прошлом году амбулатории и поликлиники получили 51 автомобиль марки «Лада Ларгус Кросс», а также 40 автомобилей «Нива» направили в медучреждения в отдаленных населенных пунктах.

В лес на новенькой

Еще два контракта на покупку 26 автомобилей, выставленные на портале госзакупок, предусматривают покупку универсалов для патрулирования лесов. По всем характеристикам они подходят к марке «Лада-Нива».

Такие машины уже есть на вооружении лесников.

За три последних года для лесничеств и организации «Владимирлесхоз» приобрели 90 лесопожарной и 190 лесохозяйственной техники. Это автомобили повышенной проходимости: «УАЗ-Фермер», трактора «Беларус», мотовездеходы, пожарные автоцистерны, квадрокоптеры, культиваторы, плуги, мотопомпы, комплексы радиосвязи и другое оборудование.