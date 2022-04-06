Владимирская область приобретет судно на воздушной подушке за 12,7 миллиона рублей

Владимирская область приобретет технику для предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения во время паводка и пожароопасного сезона. В числе закупок судно на воздушной подушке, квадрокоптер и картплоттер.

Из резервного фонда

Постановление о выделении средств из резервного фонда – фонда чрезвычайных ситуаций Владимирской области подписал глава региона Александр Авдеев.

12,7 миллиона рублей пойдут на закупку многоцелевого судна на воздушной подушке, чуть больше миллиона потратят на квадрокоптер с высотой полёта до 6 км. Около 400 тысяч рублей стоит картплоттер.

Всего за закупку техники выделят 14,2 миллиона рублей

В департаменте безопасности региона уточняют, что новая техника будет использоваться для доставки необходимых грузов, медикаментов и предметов первой необходимости, перевозки медработников и работников коммунальных служб в труднодоступные районы, для эвакуации пострадавших, при проведении поисково-спасательных работ.

Половодье и природные пожары

Владимирская область сейчас активно готовится к предстоящему половодью и пожароопасному периоду. Максимальные значения уровней водоёмов в этом году ожидаются во второй-третьей декадах апреля.

Мониторинг и патрулирования водные объектов проводятся ежедневно. Проводится информационная работа с населением. При развитии наихудшего сценария в зоны возможного подтопления могут попасть 23 населённых пункта, ещё 31 могут быть отрезаны.

Пожароопасный сезон начнется во Владимирской области с 12 апреля. Дату определили на основании данных Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На территории области 403 населённых пункта подвержены угрозе лесных и ландшафтных пожаров, уточняют в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Пока же в регионе проходят учения. Накануне пожарно-тактическое занятие состоялось на территории села Новое Суздальского района. Готовность сил и средств к реагированию на происшествия проверят также в ходе всероссийских командно-штабных учений. Они стартуют 12 апреля и продлятся три дня.